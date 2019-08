So geht’s:

Senden Sie uns eine SMS mit der Kennung mobil win (heimspiel) an die Kurzwahlnummer 520 20 (0,49 €/SMS inkl. 0,12 € VF D2-Anteil). Hinter der Kennung fügen Sie ein Leerzeichen, das Lösungswort und Ihre Anschrift ein. Oder rufen Sie uns unter der Nummer 01 37/8 08 401 391 an und hinterlassen Sie Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse und das Lösungswort bzw. Stichwort (0,50€/Anruf aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Teilnahmeschluss ist am Montag, 19. August 2019 um 23.59 Uhr. Die Gewinner erhalten vom Ticketversand von Magenta Sport ihre Karten per Post-Express oder per Hinterlegung am Stadion (dazu gibt es von der Agentur eine E-Mail mit allen Infos). Mitarbeiter des Medienhauses und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.