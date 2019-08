Meppen. Das für Dienstag (13. August) geplante Benefizspiel des SV Meppen beim BV Cloppenburg ist abgesagt worden. Wie Meppens Co-Trainer Mario Neumann am Morgen mitteilte, ist der Platz nicht bespielbar.

