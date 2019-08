Meppen. Nach dem freien Sonntag beginnt beim SV Meppen am Montag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag um 14 Uhr beim TSV 1860 München. Trainer Christian Neidhart hofft, dass Luka Tankulic wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

