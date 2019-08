Meppen . Am heutigen Dienstag steht beim SV Meppen die Leistungsdiagnostik im Leichtathletik-Stadion auf dem Programm. Am nächsten Dienstag um 19 Uhr treten die Emsländer zum Benefizspiel beim Landesligisten BV Cloppenburg an.

