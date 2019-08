Meppen. Das ging schnell. Nach der Vertragsauflösung zwischen Jovan Vidovic und dem Drittligisten SV Meppen steht jetzt der neue Verein des 30-Jährigen fest. Der Innenverteidiger schließt sich dem Regionalligisten SC Weiche Flensburg an. Der Vertrag läuft bis Sommer 2021.

