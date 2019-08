Meppen. Offenbar muss Fußball-Drittligist SV Meppen künftig auf die Dienste von Innenverteidiger Jovan Vidovic verzichten. Wie der 30-jährige Slowene auf seiner Instagramseite verkündete, wurde der Arbeitsvertrag zum 3. August einvernehmlich aufgehoben. Eine offizielle Bestätigung des SV Meppen steht noch aus.

"Danke, SV Meppen 1912 - 2016 bis 2019" postete Vidovic am Samstag gegen 11.30 Uhr.

Um 14 Uhr tragen die Meppener ihr zweites Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg aus.

In dieser Saison hat Vidovic noch keine Einsatzminuten zu verzeichnen. Beim Auftaktspiel gegen Zwickau (0:2) saß er auf der Bank. In Mannheim (0:0) und zuletzt in Chemnitz (4:2) gehörte er nicht zum Kader. Wohin es Vidovic zieht und warum er den Verein verlässt, ist unklar.

In 111 Partien für den SVM erzielte Vidovic sechs Tore und bereitete fünf Treffer vor. Im Januar 2016 war er nach Meppen gekommen, nachdem er ein halbes Jahr ohne Verein war. In der Saison 2013/14 war er zum SV Wehen Wiesbaden gewechselt. Ein Jahr später ging er zu Hansa Rostock.

Mit der slowenischen U21 gegen Deutschland

Der in Ljubljana geborene Fußballer spielte in der ersten slowenischen Liga für NK Domzale und NK Maribor. Mit Maribor wurde er dreimal Meister, zweimal Pokalsieger und absolvierte zwei Qualifikationsspiele zur Champions League und drei Partien in der Europa League gegen Lazio Rom und Panathinaikos Athen. Mit der slowenischen U21 kam er in der Qualifikation zur EM 2011 zum Einsatz. In einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland mit Thomas Müller, Toni Kroos, Mats Hummels und Benedikt Höwedes kassierte er im Team mit dem Augsburger Tim Matavz eine 0:3-Niederlage.