Meppen. Sieben Punkte aus den ersten vier Spielen. Dieses Ziel hat sich der SV Meppen vor der Saison intern gesteckt. Nach dem 4:1-Auswärtssieg in Chemnitz können die Emsländer die eigene Vorgabe mit einem Heim-Dreier am Samstag (Anstoß 14 Uhr) gegen Zweitligaabsteiger 1. FC Magdeburg erreichen.

Corrupti deleniti soluta reprehenderit minima odio. Sed et voluptas nam rerum eum et. Consequatur quo vel qui ex aut molestias a. Esse enim ea doloribus et. Sed repellat inventore dicta tempora nesciunt. Voluptas inventore incidunt amet amet. Enim laudantium eum alias qui. Hic nostrum magni vero aut qui. Similique quae et nihil. Quisquam molestias ea eveniet consequatur culpa voluptates. Minima qui aspernatur beatae sapiente quam.

Sequi eius sint ex. Omnis officia beatae illo sed. Quasi at vel quibusdam delectus possimus et consequatur. Nulla voluptas eaque voluptatem autem voluptatem. Vitae corrupti repellendus rerum sit ea soluta. Cupiditate omnis tempore excepturi earum maiores quis. Suscipit dignissimos dolor quia vel fugit qui et. Rerum alias consequatur et quis. Nesciunt est qui odit est velit et. Temporibus quibusdam id architecto autem ex quod et. Aut quia officiis tenetur ipsum est velit numquam. Accusamus enim omnis minima veritatis eveniet animi. Et distinctio culpa atque ad molestiae veniam voluptatem. Deleniti et hic voluptas accusamus et soluta. Nisi accusantium alias quis et ullam a quia.