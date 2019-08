Meppen. Nach neuen Regeln spielen alle Fußballer in dieser Saison. Auf welche zum Teil gravierenden Veränderungen sich die Bundesligisten, aber auch die Kreisklassenvereine einstellen müssen, erlebte der SV Meppen in Chemnitz bereits zum dritten Mal. Für eine Neuerung hat SVM-Coach Christian Neidhart eigentlich nur ein Wort übrig: Schwachsinn!

Ab sofort können Schiedsrichter nämlich den Trainern sowohl Gelbe als auch Rote Karten zeigen. Rot bringt eine Sperre von einer Partie mit sich. Bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) im August soll angeblich sogar darüber entschieden werden, ob die Fußballlehrer nach drei Gelben Karten ebenfalls eine Sperre absitzen müssen.

Gelbsperre für Trainer?

Neidhart erhielt in Mannheim nach dem Platzverweis gegen Willi Evseev erstmals Gelb, weil er reklamierte. „Für mich ist diese Regel der größte Schwachsinn, weil du jedem Trainer am Platz die Emotion nimmst. Und Emotionen gehören dazu“, vertritt Neidhart eine klare Meinung. Wenn man keine Emotionen mehr zeigen dürfe und die Trainer mundtot machen wolle, dann könne er sich als Trainer auch oben auf die Tribüne setzen und das Spiel von dort anschauen.





Wenn man sich mal kurz wegen Entscheidungen aufrege, müssten die Schiedsrichter auch mal kurz auf Durchzug stellen, findet Neidhart. „Weil von solchen Entscheidungen schon viel abhängt, finde ich.“ Es werde immer respektvoller Umgang gefordert – auch von den Schiedsrichtern. „Aber die Entscheidungen sind halt schon mal so, dass man sich in die Haare kriegt. Ein guter Schiedsrichter kommt auch mal an die Seitenlinie und sagt dem Trainer, dass es zu viel ist und er den Mund halten soll. Ich denke, das tut es auch.“

Zeitschinden nervt

Doch nicht nur die Trainer müssen sich mit neuen Regeln vertraut mache, sondern insbesondere auch die Spieler. Schließlich betreffen sie die meisten Änderungen. Eine davon dreht sich um das Thema Auswechslungen. Das Zeitspiel kurz vor Spielende soll künftig der Vergangenheit angehören – die Profis müssen den Platz nun „am nächstmöglichen Punkt“ verlassen, anstatt wie bisher im Fall einer Führung seelenruhig und den Fans ausgiebig applaudierend zur Bank zu schlendern. „Ich hasse es eigentlich auch wie die Pest“, nervt Neidhart selbst auch das Zeitschinden. Aber tatsächlich sei es auch ein Mittel zum Zweck. „Jede Mannschaft versucht, einen Nutzen daraus zu ziehen.“ Wenn man führe, nehme man es gerne an. „Wenn du zurückliegst, möchtest du es nicht gerne haben.“ Man versuche, Druck aus dem Spiel zu nehmen.

Bei seiner Auswechslung in Mannheim musste Meppens Marius Kleinsorge auf der gegenüberliegenden Seite den Platz verlassen, damit keine Zeit geschunden werden konnte. „Trotz der neuen Regel kannst du damit spielen“, sagt Neidhart. Man könne seinem Spieler sagen, dass er sich bei der nächsten Wechselsituation auf den Mittelpunkt stellen solle.