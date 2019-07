Meppen. Der SV Meppen beginnt am heutigen Montag mit dem Vorverkauf für das Punktspiel beim Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg, das am Samstag, 31. August, um 14 Uhr angepfiffen wird.

Tickets für das Spiel sind von 15 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle des SV Meppen erhältlich. Die Preise: Sitzplatz: 23 Euro, Stehplatz: 14 Euro, ermäßigt: 12 Euro. Die Geschäftsstelle ist montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet



Karten für die Auswärtsspiele des SVM sind künftig auch an Heimspieltagen erhältlich an einer gesonderten Kasse am Haupteingang der Hänsch-Arena. Wegen des organisatorischen Aufwandes kommt nach Angaben des Drittligisten zum regulären Ticketpreis eine Servicegebühr von einem Euro hinzu.