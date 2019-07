Meppen. Der SV Meppen erwartet zum nächsten Heimspiel den 1. FC Magdeburg. Die Emslandsportredakion verlost gemeinsam mit Magenta Sport dreimal zwei Karten für die Partie am Samstag, 3. August, um 14 Uhr in der Hänsch-Arena.

Nach der Partie in Mannheim steht zunächst aber noch ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm. Am dritten Spieltag treten die Emsländer beim Chemnitzer FC (Mittwoch, 19 Uhr) an.

1974 Europapokalsieger

Die Magdeburger sind nach nur einer Saison in der 2. Bundesliga wieder in die 3. Liga zurückgekehrt. Sie gewannen 1974 den Europapokal der Pokalsieger. Sie schlugen im Finale in Rotterdam den AC Mailand, der im Halbfinale Borussia Mönchengladbach besiegt hatte, mit 2:0. Zuvor hatte der Club aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt Sporting Lissabon (Portugal), Beroe Stata Sagora (Bulgarien) , Banik Ostrava (Tschechien) und NAC Breda (Niederlande) ausgeschaltet.

Puttkammer vier Jahre beim FCM

Auf das Spiel gegen Madeburg freut sich Meppens stellvertretender Mannschaftskapitän Steffen Puttkammer besonders. Er spielte vier Jahre für den FCM, für den er in 110 Spielen elf Tore erzielte. 2017 kam der gebürtige Wilhelmshavener zum SV Meppen.

