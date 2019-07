Kennen sich schon lange: Meppens Trainer Christian Neidhart (l.) und Zwickaus Coach Joe Enochs. Am Samstag treten die Sachen zum ersten Punktspiel der neuen Drittliga-Saison in der Hänsch-Arena an. Foto: imago images/Eibner

Meppen. Nach nur sechs Tagen kehrt der Trainer des FSV Zwickau, Joe Enochs, wieder zurück in die Hänsch-Arena, denn die Sachsen sind Gegner des SV Meppen am ersten Drittliga-Spieltag am Samstag um 14 Uhr. Enochs hatte eine Spionage-Trip zum Interwetten-Cup eingelegt