Meppen. Thilo Leugers ist neuer Mannschaftskapitän beim SV Meppen. Zum Stellvertreter ernannte Trainer Christian Neidhart Steffen Puttkammer. Zum Mannschaftsrat gehören Erik Domaschke, Markus Ballmert und Max Kremer.

