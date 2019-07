Meppen. Der FC Utrecht hat den Interwetten-Cup gewonnen. Der niederländische Erstligist setzte sich im Finale knapp mit 1:0 gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf durch. Der SV Meppen belegte nach dem 3:1 im Elfmeterschießen gegen Ipswich Town FC den dritten Platz.

