Meppen. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage fünf bis zehn der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Der SV Meppen muss viermal samstags antreten und je einmal sonntags sowie am Freitagabend bei den Würzburger Kickers.

