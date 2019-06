Meppen. Fans des SV Meppen können künftig bei den Heimspielen im Familienblock Platz nehmen. Vorteil: Dort herrscht absolutes Rauchverbot.

Die Plätze befinden sich in Block R auf der KiKxxl-Tribüne. Familien (bis drei Kinder) erhalten im Familienblock ermäßigte Karten: Erwachsene 25 statt 28 Euro und Kinder (bis 14 Jahre) 8 statt 12 Euro. Die Umgestaltung des Blocks R zum neuen Krone Familienblock soll bis zum ersten Heimspiel Ende Juli abgeschlossen sein.

Der Familienblock wird nach der Firma Krone benannt, die ihr Sponsoring beim SV Meppen in der neuen Saison ausweitet. Das Unternehmen wird durch weitere LED-Banden, Logopräsentationen und Videominuten auf der Anzeigetafel noch präsenter sein als bisher. Die neue Vereinbarung zwischen Krone und dem SV Meppen gilt für die nächsten drei Saisons (bis Sommer 2022).

„Dass wir Krone als Premium-Partner gewinnen konnten, freut den gesamten Verein", sagt SVM-Geschäftsführer Ronald Maul. Man sei fast gleich alt, von familiären Strukturen und einem großen Verantwortungsbewusstsein für die Mitarbeiter bzw. die Mitglieder geprägt. Durch nachhaltige Arbeit und talentierte Eigengewächse hätten sich Unternehmen und Verein zu dem entwickelt, was sie heute darstellten.

„Mit diesen Maßnahmen möchten wir noch aktiver als bislang auf das Unternehmen Krone als attraktiver Arbeitgeber in der Region aufmerksam machen“, erläuterte Bernard Krone das neue Werbe-Paket, das man gemeinsam mit dem SV Meppen geschnürt hat. Als Dittligist habe der SV Meppen einige echte Fußball-Geschichten geschrieben und sich bundesweit in die Herzen vieler Fans gespielt. "Als einer der größten Arbeitgeber in der Region sind wir natürlich auch daran interessiert, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen ebenso sympathischen, wie bekannten Fußballverein vor Ort haben, den sie als Fan unterstützen können. Deshalb haben wir uns für die Ausweitung unseres Sponsorings entschieden."

Wie hoch die finanzielle Unterstützung ausfällt, teilte der SV Meppen nicht mit.