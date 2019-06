Meppen. Ted Jonathan Tattermusch, 18-jähriges Sturmtalent aus dem Jugendleistungszentrum Emsland, hat einen Vertrag beim Fußball-Drittligisten SV Meppen über zwei Jahre unterschrieben.

