Meppen. Der SV Meppen ist bei der Suche nach einem Mittelstürmer fündig geworden: Julius Düker kommt vom SC Paderborn. Der 23-jährige gebürtige Braunschweiger, der auch Zweitligaerfahrung mitbringt, unterzeichnete einen bis 2021 datierten Vertrag.

Düker war zuletzt von Paderborn an Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Mit den Löwen kam der 1,87 Meter lange Blondschopf beim 3:0 gegen den SV Meppen zu einem Kurzeinsatz. Er wurde in der Schlussphase eingewechselt. Für die Eintracht, die für die kommende Saison den Meppener Torjäger Nick Proschwitz verpflichtet hat, legte er eine interessante Serie hin: Der Stürmer erzielte drei Tore in der Nachspielzeit zum 1:1 gegen 1860 München und die SG Sonnenhof Großaspach sowie zum 3:3 gegen Preußen Münster – und sicherte drei Punkte. Damit wurde der 23-Jährige zur Lebensversicherung der Eintracht, die nur dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz gegenüber Energie Cottbus den Klassenerhalt geschafft hat.



23 Zweitligapartien

„Julius Düker hat in den vergangenen zwei Jahren eine gute Entwicklung genommen. Er setzt seine Mitspieler gut ein, bewegt sich variabel in den Zwischenräumen des Gegners und wird unsere Offensive verstärken", sagte Braunschweigs Trainer André Schubert bei der Ausleihe zu Beginn dieses Jahres. Zur neuen Saison sollte Düker zurückkehren nach Paderborn. Dort löste er nach Angaben des Erstligaaufsteigers seinen Vertrag auf. Der Angreifer erzielte in 23 Zweitligapartien für Eintracht Braunschweig und den SC Paderborn einen Treffer. In der 3. Liga traf er in 54 Begegnungen für den 1. FC Magdeburg und Braunschweig neunmal.



Aufstieg mit Magdeburg

2018 gelang Düker mit Magdeburg den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In 50 Pflichtspielen für den Klub aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt erzielte er acht Tore. Dort spielte er eine Saison zusammen mit seinem künftigen Mitspieler Steffen Puttkammer. Der Innenverteidiger kam 2017 ins Emsland. Mit Magdeburg traf Düker zweimal auf den SVM (0:0 in Magdeburg, 2:1 in Meppen).

Julius Düker Julius Düker wird am 4. Januar 1996 in Braunschweig geboren.

Vereine 2018 – 2019 SC Paderborn 01/19 – 06/19 Eintracht Braunschweig, Leihe 2016 – 2018 1. FC Magdeburg 2014 - 2016 Eintracht Braunschweig Jugend: Eintracht Braunschweig (U19) BSC Acosta Braunschweig (U17) VfL Wolfsburg Braunschweiger Sport-Club Acosta MTV Schandelah TSV Sickte





In der Jugend ein Tor gegen den SVM

Vorher spielte Düker schon in Braunschweig. In der Jugend bereitete der Eintracht-Kapitän in der gemeinsamen Bundesligasaison beim 2:0 im Emsland einen Treffer vor, beim 2:0-Heimsieg schoss er das erste Tor selbst, beim zweiten gab er die Vorlage.

Neidhart: Kann in Fußstapfen von Proschwitz treten

SVM-Trainer Christian Neidhart schätzt die Qualität des neuen Mittelstürmers: „Mit Julius Düker haben wir einen jungen Angreifer gefunden, der eindrucksvoll gezeigt hat, dass er in höheren Ligen bestehen kann. Ich bin davon überzeugt, dass Julius die Tore für uns erzielen wird, die wir erwarten. Als junger und hungriger Stürmer kann er damit absolut in die Fußstapfen von Nick Proschwitz treten“, heißt es in der Mitteilung des SV Meppen .

Beckmann: Schnell reagiert

„Mit Julius Düker konnten wir schnell und sehr erfolgreich auf den Weggang von Angreifer Nick Proschwitz reagieren“, erklärte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann laut Verein. „Julius ist ein sehr variabler Stürmertyp, der unsere Offensive verstärken wird.“ Auch Finanzvorstand Stefan Gette zeigte sich sehr zufrieden: „Die Verhandlungen waren angenehm unkompliziert. Wir freuen uns sehr, dass sich Julius trotz anderer Angebote für den SV Meppen entschieden hat.“

Homogene Mannschaft

Düker ist gespannt auf den SV Meppen: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr angenehm. Mit dieser coolen und homogenen Mannschaft können und wollen wir einige Mannschaften in der 3. Liga so richtig ärgern. Ich freue mich, dass ich mit dabei bin.“



Jetzt 20 Spieler im Kader

Der Kader für die neue Saison umfasst jetzt 20 Spieler. Der SVM sucht noch einen Nachfolger für Nico Granatowski auf der linken Außenbahn und einen Spieler für die Sechser-Position. Vielleicht, so heißt es, einen Akteur, der links vorne und in der Spitzen spielen kann. Offen ist die Zukunft von Max Kremer, der beim SVM ins siebte Jahr gehen könnte, und Leon Demaj.

DER KADER 2019/20 (STAND 4. JUNI 2019) vom aktuellen Kader:

Erik Domaschke Matthis Harsman Jeroen Gies Steffen Puttkammer Janik Jesgarzewski Marco Komenda Jovan Vidovic Hassan Amin David Vrzogic Thilo Leugers René Guder Marius Kleinsorge Marcus Piossek Luka Tankulic Deniz Undav

neu dazu kommen: Willi Evseev (Hansa Rostock) Florian Egerer (Hertha BSC II) Yannick Osée (FK Pirmasens) Julius Düker (SC Paderborn) Leo Bredol (JLZ Emsland)