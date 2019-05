Meppen. Also doch. Der SV Meppen verliert ein Jahr nach Benjamin Girth den nächsten Torjäger. Nick Proschwitz wechselt trotz eines im Oktober bis 2021 datierten Vertrags zu Eintracht Braunschweig. Das bestätigte der Verein am frühen Mittwochnachmittag.

Die Enttäuschung bei den Verantwortlichen und bei den Fans ist natürlich groß. Denn die Treffer des Torjägers waren mit eine Garantie für den Meppener Klassenerhalt nach einem schwachen Saisonstart. Trainer Christian Neidhart hatte zuletzt noch auf den nicht unerheblichen Anteil des Stürmers verwiesen.



„Natürlich ist das ärgerlich“

„Natürlich ist das ärgerlich“, kommentierte Vorstandssprecher Andreas Kremer den Weggang von Proschwitz – zumal der Verein längerfristig mit dem Spieler geplant hatte. Der Stürmer hat uns im Oktober gesagt, wie die Rahmenbedingungen sein sollen, damit er bei uns spielt. Wir haben auf sein Bestreben einen Vertrag bis 2021 geschlossen.“ Jetzt allerdings hätten sich beim Spieler private Dinge geändert, zudem habe er ein attraktives Angebot aus Braunschweig erhalten. „Da hat er uns mitgeteilt, er werde auf jeden Fall gehen.“





Kremer: Verein hat keine Möglichkeit

Als der Verein Proschwitz auf die Vertragslaufzeit aufmerksam machte, antwortete der nach Kremers Aussagen, er müsse nicht mehr spielen, er habe genug Geld verdient. Dann höre er eben auf. „Ich frage mich, welche Möglichkeiten ein Verein dann noch hat“, meinte der Vorstandssprecher und gab selbst die Antwort: „Keine... Man kann es nicht drauf ankommen lassen und sagen, Du hast einen Vertrag, und sitzt es aus. Am Ende des Tages ist er nachher krank oder verletzt, und der Verein hat ihn auf der Payroll. Dann hat man sich verzockt“, beschreibt Kremer die Ausgangsposition.

Zur Person Nick Proschwitz wurde am 28. November 1986 in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) geboren. Der Zweitliga-Torschützenkönig der Saison 2011/12 – mit 17 Treffern gemeinsam mit Olivier Occean (Greuther Fürth) und Alex Meier (Eintracht Frankfurt) – hat bereits reichlich Erfahrung gesammelt. Ausgebildet bei Greuther Fürth und Hoffenheim, kam er über die U-23-Teams von Hoffenheim, Hamburger SV, VfL Wolfsburg und Hannover 96 zum FC Vaduz. Bei den Liechtensteinern war er mit 23 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga in der Schweiz. Über Paderborn führte der zu Hull City. Mit den Engländern stieg Proschwitz in die Premier League auf, fand über FC Barnsley, FC Brentford, Coventry City, Paderborn und den belgischen Erstligisten VV St. Truiden den Weg in die Niederlande. Nach dem Abstieg von Sparta Rotterdam lief im letzten Sommer der Vertrag des Stürmers aus. Da Proschwitz, der Meppens Athletiktrainer und Physiotherapeuten Daniel Vehring schon mehr als zehn Jahren kennt, im vergangenen Oktober bei keinem Verein einen Kontrakt hatte, war eine Verpflichtung beim SVM zu jenem Zeitpunkt möglich. Weil der Stürmer nicht mehr ständig wechseln wollte, nahm er das längerfristige Angebot aus Meppen an. Er unterzeichnete einen Vertrag bis 2021. Jetzt soll er bei Eintracht Braunschweig anheuern.





„Es ging nicht mehr um Geld“

„Nick wollte einfach weg, er hat eine Partnerin in Bayreuth. Und es ist nun einmal ein Unterschied, ob er von Meppen oder von Braunschweig nach Bayreuth fährt. Das sind zweieinhalb Stunden weniger“, sagt Kremer. Für den Spieler sei ganz klar gewesen: „Er hätte nicht mehr für uns gespielt. Es wird sicherlich Kritik geben, aber da hatte der SVM keine Chance. Es ging nicht mehr um Geld. Auch wenn wir draufgepackt hätten, hätte das nichts mehr geändert.“ Für den SVM ist es besonders bitter, „dass Nick zu einem Liga-Konkurrenten geht, aber so ist das Geschäft.“ Wenigstens habe Meppen mit Braunschweig „noch eine Ablöse verhandelt. Das ist ja für einen 32-Jährigen nicht ganz so einfach“, wollte sich Kremer zur Höhe allerdings nicht äußern.

Anzeige Anzeige





Schon länger spekuliert

Über den Wechsel des 32-Jährigen, der in der gerade beendeten Saison in 27 Punktspielen 14 Tore geschossen und noch weitere sechs vorbereitet hat, war zuletzt schon spekuliert worden. Sportvorstand Heiner Beckmann bestätigt, dass es in jüngster Zeit Gespräche mit dem Stürmer gegeben habe. Beide Seiten hielten sich jedoch bedeckt, nur aus Braunschweig sickerte das Interesse offenbar durch.

Torgefährliche Stürmer gefragt

Für Das Trainerduo Christian Neidhart und Mario Neumann sowie Sportvorstand Heiner Beckmann geht es jetzt darum, einen Ersatz zu finden. Das dürfte nicht ganz leicht sein. Denn torgefährliche Stürmer sind gefragt und entsprechend teuer. „Dann müssen wir wieder zaubern“, hatte Neidhart nach dem Wechsel von Girth, der über den Zweitligisten Holstein Kiel inzwischen den Weg zum VfL Osnabrück gefunden hat, gesagt. Genau das ist auch die aktuelle Aufgabe.

Der aktuelle Kader (Stand 29. Mai 2019) vom aktuellen Kader: Erik Domaschke Matthis Harsman Jeroen Gies Steffen Puttkammer Janik Jesgarzewski Marco Komenda Jovan Vidovic Hassan Amin David Vrzogic Thilo Leugers René Guder Marius Kleinsorge Marcus Piossek Luka Tankulic Nick Proschwitz Deniz Undav

neu dazu kommen: Willi Evseev (Hansa Rostock) Florian Egerer (Hertha BSC II) Yannick Osée (FK Pirmasens) Leo Bredol (JLZ Emsland)