Meppen. „Er ist einer der besten Torwarte der 3. Liga“, stellt Trainer Christian Neidhart fest. Deswegen reagiert er zufrieden, dass Erik Domaschke seinen Vertrag beim SV Meppen bis 2021 verlängert hat.

„Erik ist ein Rückhalt und hat eine sehr professionelle Einstellung“, betont Sportvorstand Heiner Beckmann. Zuletzt etwa beim 1:1 gegen die Würzburger Kickers, als der 33-Jährige die Emsländer mit Paraden und Reflexen im Spiel gehalten hat. „Er hat schon einige Punkte gerettet“, weiß Co-Trainer Mario Neumann, selbst jahrelang Torwart etwa in Jena, Zwickau und Cloppenburg.



Entscheidung fiel leicht

Domaschke machte deutlich, dass er so lange wie möglich weiter auf hohem Niveau Fußball spielen will, und dass er sich in der Region wohl fühlt. „Es muss alles passen.“ Deswegen sei ihm die Entscheidung für zwei weitere Jahre beim SVM leichtgefallen.





Konstante

Das Trainerteam schätzt die Konstante auf der Torwartposition. „Er passt zu unserer Spielweise“, sagt Neumann. Er sei wichtiger Bestandteil der Mittelachse, auf der auch Mittelfeldspieler Thilo Leugers und Stürmer Nick Proschwitz einen Vertrag über das Saisonende hinaus hätten. Zudem profitierten auch die jüngeren Torwarte Jeroen Gies und Matthis Harsmann, der ebenfalls noch an den Verein gebunden ist, von der Zusammenarbeit mit Domaschke, dem ältesten Akteur im SVM-Kader. „Wir verstehen uns gut“, betonte der gebürtige Leipziger, der wichtige Station im Meppener Aufbauspiel ist.

Zu Saisonbeginn verletzt

„Wir sind ruhig geblieben, als Erik zu Beginn der Saison verletzt war“, betont Neidhart. Es habe kurz den Gedanken gegeben, zu reagieren, „aber wir haben ihm vertraut, als er gesagt hat, er bekommt das wieder hin. Wir wissen, dass er alles dafür tut.“ Domaschke hatte wegen eines Teilanrisses der Patellasehne in den ersten fünf Saisonspielen gefehlt.





Anzeige Anzeige

Es passt

Finanzvorstand Stefan Gette verwies auf faire Verhandlungen. „Wir gehen nicht von unserem Weg ab und machen nur das, was wir uns leisten können.“ Domaschke passe sportlich, menschlich und auch finanziell zum SV Meppen.

Viel Drittliga-Erfahrung

Der Torwart kam nach dem Drittligaaufstieg 2017 von RW Erfurt ins Emsland. Für den SVM hat er 61 Spiele absolviert. Er weist nach Marcus Piossek (236) und David Vrzogic (119) die meiste Erfahrung in der 3. Liga auf (115). In der Jugend spielte Domaschke für den VfB Leipzig. Über Sachsen Leipzig, Bayer Leverkusen, SV Wehen Wiesbaden, Hessen Kassel, RB Leipzig und Erfurt führte ihn der Weg zum SVM.