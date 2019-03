Meppen. Wie viele Punkte benötigen die Fußballvereine, um in der 3. Liga bei vier Absteigern nicht über die Klippe springen zu müssen? Im Endspurt der Liga eine der wichtigsten Fragen – nicht nur für den SV Meppen. 45 Punkte, glauben Spieler und Trainer, sollten reichen.





„Dieses Jahr müssen es 45 Punkte sein“, vermutet Meppens Flügelspieler Nico Granatowski. Es sei einfach so, dass in der 3. Liga jeder jeden schlagen könne, ergänzt der 27-Jährige. „Wenn du am Ende auf der sicheren Seite sein willst, musst du 45 plus haben.“







Eintracht Braunschweig (aktuell 32 Punkte) kletterte durch den 3:0-Sieg gegen Meppen erstmals seit dem 2. Spieltag über den Strich. Allerdings beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsrang nur einen Punkt. „Das ist nicht entscheidend“, wollte Eintracht-Coach André Schubert nach der Partie nichts von dem Tabellenplatz wissen und stellte nüchtern fest: „Mit der Anzahl von Punkten, die wir aktuell haben, steigen wir ab. Egal, ob wir jetzt einen Tabellenplatz höher stehen oder nicht, wir brauchen eine gewisse Anzahl von Punkten, da haben wir heute drei wichtige dazubekommen.“





Man habe sich in der Winterpause eine Punktzahl vorgenommen, um den Klassenerhalt zu schaffen, berichtete Braunschweigs Marc Pfitzner nach dem Meppen-Spiel: „Ich denke, dass man mit 45 Punkten gerettet sein dürfte. Das ist realistisch und sollte es mindestens sein“, sagt der Doppeltorschütze. Es sei noch ein hartes Stück Arbeit. Pfitzner warnt davor, sich zu sicher zu sein. Schließlich habe Braunschweig in der letzten Saison am eigenen Leib erfahren, was passieren könne. „Wenn man in einen Strudel hineingerät und seine Spiele nicht mehr gewinnt, kann es am Ende noch Mannschaften erwischen, die jetzt noch gar nicht damit rechnen.“

Neidhart warnt

Auch Meppens Trainer appelliert daran, den Klassenerhalt angesichts von 39 Punkten nicht vorzeitig abzuhaken: „Das wird ein ganz schwieriges Rennen bis zum Saisonende.“ Man könne schnell wieder unten reinrutschen, wenn man nicht weiter punkte, will Christian Neidhart seine Mannschaft nicht in Sicherheit wiegen. „Dann kann es wieder eng werden. Aber wenn wir jetzt wieder unten reinrutschen würden, dann wären wir selber schuld.“ Neidhart betont, dass für ihn immer nur der aktuelle Abstand zum rettenden Ufer entscheidend ist.

Sollten tatsächlich 45 Punkte reichen, fehlen dem SV Meppen also noch sechs Zähler zum rettenden Ufer. Zwei Siege aus den restlichen neun Begegnungen würden reichen.

Zur Erinnerung: Bis zu dieser Saison mussten immer die letzten drei Drittligisten runter. In dieser Spielzeit gibt es zum ersten Mal vier Absteiger. Heißt: Um in der Liga zu bleiben, müssen Teams mindestens Platz 16 erreichen. Hätte es in der letzten Spielzeit bereit vier Mannschaften getroffen, wäre der VfL Osnabrück als 17. abgestiegen, und Lotte hätten 40 Punkte zum Klassenerhalt gereicht.