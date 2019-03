Meppen. Trotz der Vorfälle vor dem Spiel beim VfL Osnabrück werden der SV Meppen und die Westfalenbahn weiter Entlaster- sowie Sonderzüge einsetzen. Während dem Täter ein Strafverfahren auch ein Hausverbot im Stadion des SVM sowie in den Zügen der Westfalenbahn drohen, müssen sich alle Fans auf strengere Regeln einstellen.

Laut gemeinsamer Pressemitteilung der Westfalenbahn und des SV Meppen ist am 26. Januar ein Schaden von über 20.000 Euro entstanden. Kurz vor dem Halt in Osnabrück war Pyrotechnik gezündet worden. Ein Falzbalg, der die einzelnen Zugabteile miteinander verbindet, wurde mit einem Bengalo in Brand gesetzt. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Zug, der deshalb am Bahnsteig evakuiert werden musste. Es kamen keine Personen zu Schaden.





Videos werden ausgewertet

Dem Täter droht neben einem Strafverfahren auch ein Hausverbot im Stadion des SV Meppen sowie in den Zügen der Westfalenbahn. Die Polizei hat Spuren gesichert und das verfügbare Videomaterial aus der Bahn sichergestellt. Dieses wird aktuell im Rahmen der Ermittlungen durch die Bundespolizei ausgewertet.

Aufgrund dieses Vorfalls trafen sich Ende Februar Beamte der örtlichen Landespolizei, der Bundespolizei, Vertreter der Westfalenbahn sowie Geschäftsführer und Fanbeauftragte des SV Meppen zu einem Sicherheitskreis. Dort wurde über Konsequenzen des Geschehens beraten.

Flaschen- und Alkoholverbot?

Einig sind sich die Teilnehmer, künftig ein strengeres Sicherheitskonzept zu fahren. Das bedeutet zum einen den verstärkten Einsatz von Sicherheitspersonal. Zum anderen wird auch in Erwägung gezogen, bei Risikospielen "Allgemeinverfügungen" anzuregen. Das würde zeitlich- sowie streckengebundene Einschränkungen, wie beispielsweise ein Glasflaschenverbot, Alkoholverbot sowie das Verbot des Mitführens von Pyrotechnik beinhalten.

Gute Zusammenarbeit

Im Gegenzug sichern der SV Meppen und die Westfalenbahn den Fans zu, weiterhin Entlaster- sowie Sonderzüge für die Auswärtsspiele zu organisieren; "Die Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei, Verein und der Westfalenbahn läuft sehr gut", sagt André Rahmer, Unternehmenssprecher der Westfalenbahn. "Daran möchten wir auch in Zukunft anknüpfen und friedlichen Fans weiterhin eine einfache An- und Abreise zu Auswärtsspielen ermöglichen. Personen, die diesem gemeinsamen Ziel zuwiderhandeln und somit die relativ einfachen Spielregeln missachten, werden zum Schutz der übrigen Reisenden von dem Angebot ausgeschlossen werden müssen."

Anzeige Anzeige

Etwa 20 Chaoten

Daniel Hunfeld, Sprecher der Bundespolizei Bad Bentheim, schätzte in den Tagen nach den Vorfällen die Zahl der Chaoten auf „gute 20“, von denen einige polizeibekannt sind. 25 Anzeigen wurden erstattet. In diesem Zusammenhang seien diverse Ermittlungen eingeleitet worden.

Toiletten verschlossen

Der beschädigte Zug musste vor der Rückreise gereinigt werden, weil einige Personen unter anderem in den Zug uriniert hatten. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass den Bahnreisenden nahezu keine Toiletten zu Verfügung standen. In einer Pressemitteilung verteidigt die Westfalenbahn ihr Vorgehen. Auf der mittleren Zug-Traktion, hieß es in einer Pressemitteilung, habe es bereits vor Abfahrt Probleme gegeben, sodass diese Toilettenbereiche gesperrt waren. "Circa 20 Minuten nach der Ausfahrt Meppen erfolgten aufgrund von Vandalismus weitere automatisierte Toilettensperrungen", so eine Sprecherin der Westfalenbahn.

850 Anhänger im Zug

Nach Angaben der Westfalenbahn bot der nach Osnabrück eingesetzte Zug knapp 420 Fußballfans Platz. Laut SVM nutzten ihn etwa 850 SVM-Anhänger. Laut Westfalenbahn wurde der Zug von einem Kundenbetreuer der Westfalenbahn, zwölf Sicherheitskräften und zwei Beamten der Bundespolizei begleitet. Der Brand habe zwischen 40 und 60 Sekunden gedauert. Die Bundespolizei habe einen Brandtrupp angefordert, doch der Brand sei schon gelöscht gewesen.

Appell des SV Meppen

Der SV Meppen hatte in den Tagen danach bei den Zugfahrten an die Vernunft appelliert. "Die ganz große Mehrheit unserer Anhänger, darunter auch Familien mit Kindern, verhält sich allerdings friedlich und möchten einen schönen Fußballtag erleben", teilte SVM-Pressesprecher Thomas Kemper mit. "Es ist ärgerlich, dass eine kleine Gruppe dies massiv stört", sagte Meppens Geschäftsführer Ronald Maul.