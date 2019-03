Meppen. Malaysia statt München, Länderspiele statt 3. Liga: SV Meppens Außenverteidiger Hassan Amin hält sich noch bis zum Wochenende mit der afghanischen Nationalmannschaft in Südostasien auf. Beim ersten Länderspiel gegen den Oman kassierten die „Löwen von Khorasan“ eine 0:5-Niederlage (0:3).

Amin, der Ende des vergangenen Jahres mit dem Nationalteam seines Heimatlandes im türkischen Belek weilte, aber wegen einer Verletzung im Lotte-Spiel nur in Behandlung war, kam jetzt über 90 Minuten zum Einsatz. Im Bukit Jalil National Stadium in einem Vorort südlich der malayischen Hauptstadt Kula Lumpur lag Afghanistan allerdings zur Pause bereits 0:3 zurück gegen die vom Niederländer Erwin Koeman trainierte Elf aus dem Oman. Am Ende hieß es bei Amins 22. Länderspiel 0:5. Zwei Tore hat der 27-Jährige bisher erzielt.







In Malaysia wartet eine weitere Partie auf Amin. Afghanistan tritt beim Turnier noch im Spiel um Platz gegen den Gastgeber an. Malaysia unterlag Singapur im ersten Turniervergleich mit 0:1.



Gegen 1860 getroffen

Amin fehlt dem SV Meppen ausgerechnet am Samstag im Auswärtsspiel bei 1860 München. Gegen den Deutschen Meister von 1966 hatte der im Sommer von Waldhof Mannheim gekommene Fußballer in der Hinrunde das Tor des Tages erzielt. Vor 9200 Zuschauern hatte er den Ball kurz vor der Pause ins Netz geknallt. „Das war ein sehr schönes Gefühl“, strahle er nach dem Schlusspfiff. Der gebürtige Darmstädter war bei 24 von 29 Drittliga-Spielen dabei. Dazu kommen zwei Einsätze im Niedersachsenpokal.

Abstellungspflicht

„Es gibt eine Abstellungspflicht. Wir haben keinen Einfluss“, erklärte SVM-Trainer Christian Neidhart zum Fehlen von Amin. Der Coach wird am Samstag wie schon in Unterhaching und gegen Würzburg auf der linken defensiven Außenbahn wieder auf David Vrzogic setzen