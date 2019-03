Braunschweig. Gleich in mehrfacher Hinsicht schmerzhaft verlief der Auftritt in Braunschweig für Meppens Flügelspieler Nico Granatowski. Nicht nur die Niederlage tat weh, sondern auch der linke Knöchel. Daneben quälten ihn zwei Pfiffe.

Kurz vor der Pause blieb das 27-jährige Kraftpaket im Rasen hängen und knickte um. „Vom Schmerz her ging es nicht mehr“, sagte Granatowski. Auf dem Weg in die Kabine signalisierte er bereits, dass es voraussichtlich nicht weitergehen würde.

„Grana“, wie er von seinen Mitspielern genannt wird, wurde zwar in Braunschweig geboren. Das Eintracht-Trikot hat er aber nie getragen. Sein Weg führte ihn vom VfL Wolfsburg über die SG Sonnenhof Großaspach und die Sportfreunde Lotte zum SV Meppen. 2017 war das. Beim 4:2-Hinspielsieg Ende September, als Granatowski das 2:0 glückte, drückte ihm die Familie die Daumen.

Auch beim zweiten Duell waren seine Liebsten dabei. Natürlich sei es schön gewesen, in die Heimat zurückzukehren, gestand Granatowski. „Meine Eltern wohnen direkt hier am Stadion. Aber die Rückkehr hätte schöner sein können“, ärgerte er sich über das Resultat.

Viel Potenzial

Dass Braunschweig eigentlich höhere Ansprüche hat, spürt man nicht zuletzt am gewachsenen Zuschauerinteresse. „Man hat ja heute hier gesehen, was hier los ist – und die stehen auf einem Abstiegsplatz“, staunte Granatowki. In Braunschweig sei viel, viel mehr Potenzial, ergänzte er. „Es wäre mir aber lieber gewesen, wenn sie die Kurve erst nach unserem Spiel gekriegt hätten.“





Aufgrund der zweiten 45 Minuten bezeichnete Granatowski den Sieg der Braunschweiger am Ende als verdient. Aber seine Mannschaft sei in der ersten Halbzeit die bessere gewesen.

Ärgerlich aus Granatowskis Sicht die beiden Strafstoßentscheidungen: „Ich weiß nicht, ob man die beiden Elfmeter geben kann, muss oder soll. Ich denke, dass man sie nicht geben muss. Hassan (Amin, Anmerkung der Redaktion) meinte, dass er den Ball nicht gegen die Hand gekriegt hat.“ Erik Domaschke sah es genauso: „Das kannst du nicht als Elfmeter pfeifen!“ Amin habe den Ball an den Bauch bekommen und von dort leicht an den Oberarm, versicherte Meppens Torwart. „Und vor dem ersten musst du für uns Foul pfeifen!“, haderte Domaschke mit den beiden Entscheidungen.

Sechs Personen gehören aktuell beim SV Meppen der Braunschweig-Fraktion an. Ein ehemaliger Eintracht-Spieler ist Trainer Christian Neidhart. Von Beginn an auf dem Platz standen Granatowski und Marius Kleinsorge, während Deniz Undav eingewechselt wurde. Verletzungs- bzw. krankheitsbedingt nicht mithelfen konnten Marcel Gebers und Patrick Posipal.

Granatowski fuhr nach dem Spiel nicht mit dem Mannschaftsbus nach Hause, sondern blieb noch in seiner Heimatstadt. Doch seine Verletzung lässt keinen längeren Aufenthalt zu. „Morgen früh fahre ich wieder zurück. Ich habe Behandlungen“, sagte er. Und zeigte auf seinen bandagierten Knöchel.