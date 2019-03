Braunschweig. Deniz Undav hat sich über den Einsatz beim Ex-Verein Eintracht Braunschweig gefreut, sich aber über die 0:3-Niederlage des SV Meppen geärgert. Die Berechtigung der beiden Elfmeter zweifelt er an. „Der erste war keiner“, sagt er im Interview, die Entstehung des zweiten habe er nicht richtig gesehen.

War es für Sie eine Niederlage daheim?



Nein eigentlich nicht. Ich war ja nur ein einziges Jahr bei Eintracht Braunschweig. Für Nico Granatowski und Marius Kleinsorge war es eher ein Heimspiel. Sie waren länger hier. Ich habe in meiner Zeit hier viel mitgenommen. Aber jetzt haben wir leider 0:3 verloren.

War es eine verdiente Niederlage?



Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, keine Mannschaft hat den Sieg so richtig verdient. Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Chancen, haben aber keine genutzt. Die Braunschweiger haben dagegen getroffen. Und dann hatten sie in der zweiten Halbzeit auch noch das Glück mit den Elfmetern. Ich glaube sogar, der erste war keiner. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat. Dann bekommen die Braunschweiger noch einen Elfmeter. Dann war das Spiel auch durch.

War der Handelfmeter berechtigt?



Hassan Amin, der angeschossen worden ist, hat nein gesagt. Ich selbst habe es nicht so richtig gesehen. Deswegen kann ich nicht viel dazu sagen.

War es für Sie persönlich ein besonderer Moment, als sie eingewechselt worden sind?



Ja, aber leider, leider lagen wir schon 0:3 zurück. Deswegen konnte ich mich nicht richtig darüber freuen. Dennoch war es schön, bei meinem Ex-Verein zum Einsatz zu kommen.

Was ist das für ein Gefühl, wenn man beim Stand von 0:3 eingewechselt wird?



Am Anfang ist man noch sehr euphorisch. Aber wenn nicht viel passiert, wenn man sich keine richtigen Torchancen erarbeitet, dann schwindet der Glaube langsam, denn ein 0:3 ist schon sehr schwer aufzuholen.

Welche Bedeutung hat das Ende der Siege von sieben Spielen ohne Niederlage?



Die ist nicht so groß. Irgendwann endet jede Serie. Wir müssen nur beim nächsten Spiel am Samstag in München die richtige Reaktion zeigen. Ich hoffe, dass wir dort drei Punkte holen.

Beide Niederlagen 2019 haben Sie gegen Clubs aus Niedersachsen kassiert. Ärgert Sie das besonders?



Beide Niederlagen waren unnötig. Leider.

Haben sie noch ein paar Bekannte oder Freunde getroffen?

Ja. Ich kenne noch Steffen Nkansah, Eric Veiga, der war heute auf der Tribüne, Niko Kijewski, Robin Becker und Philipp Hofmann

Gab es bekannte Gesichter auf der Tribüne?



Darauf habe ich nicht geachtet. Ich wollte nach dem Ende nur schnell in die Kabine.

Sie tragen ein Braunschweiger Trikot. Was hat das zu bedeuten?



Ich habe es mit meinem ehemaligen Mannschaftskollegen Eric Veiga getauscht. Ich habe ihm schon vor dem Spiel gesagt, dass wir die Trikots tauschen könnten. Machen wir, hat er gesagt. Jetzt haben wir die Trikots also getauscht.