Braunschweig. Ausgesprochen lobende Worte erhielt der SV Meppen am Sonntag vom Gegner. Die beiden Elfmeter haben Eintracht Braunschweig beim 3:0-Heimsieg in die Karten gespielt, finden die Emsländer. Hier die Stimmen zum Spiel.

Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig), der zwei Elfmeter verwandelte: "Man hat schon gesehen, dass die Meppener richtig gut sind. Bei Standardsituationen sind sie brandgefährlich. Zum Einen haben sie richtig gute Schützen, und zum Anderen richtig gute Kopfballspieler. Offensiv ist das schon Qualität, die sie haben. Mit Nick Proschwitz haben sie einen richtig torgefährlichen Spieler. Das hat auch das Hinspiel gezeigt. Letztendlich haben wir das gut verteidigt und hatten in ein, zwei Situationen richtig Glück, dass wir das überstanden haben. Das 3:0 hört sich deutlich an, war aber ein hartes Stück Arbeit. Wir waren defensiv richtig gefordert. Es ist auch unser Pfund, dass wir richtig gut verteidigen. Es war ziemlich offen. Zum Glück haben wir dann das 1:0 gemacht. Mit der Führung im Rücken lässt es sich natürlich besser spielen."

Erik Domaschke (Torwart des SV Meppen): „Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit auch Torchancen hatten. Wenn wir die machen, läuft es vielleicht ganz anders. Dann hatten die Braunschweiger zwei Chancen, von denen sie eine reingemacht haben. Die zwei Elfmeter würde ich mir gerne noch mal im Fernsehen anschauen. Ich denke, dass es keine Elfmeter waren. Vor dem ersten musst du für uns Foul pfeifen. Und Hassan (Amin, Anmerkung der Redaktion) klärt ihn klar mit dem Bauch. Ich habe noch mal mit ihm gesprochen. Er sagt, dass er ihn gegen den Bauch kriegt – und dann ganz leicht an den Oberarm. Aber das kannst du nicht als Elfmeter pfeifen, finde ich. Danach musst du halt gucken, dass du hinten aufmachst. Und nicht das vierte oder fünfte Gegentor kriegst. Aber nach vorne hat es dann einfach gefehlt.“



Stephan Fürstner (Eintracht Braunschweig), der die 1:0-Führung besorgte: „Die Leistung, die wir heute auf den Platz gebracht haben – am Ende der englischen Woche –, ist nicht einfach. Ich ziehe den Hut vor der gesamten Mannschaft. Es war sehr couragiert. Auch in der ersten Halbzeit Spitz auf Knopf. Die Meppener spielen echt einen guten Ball. Von daher war das Tor vor der Halbzeit der Knotenlöser. In der zweiten Halbzeit spielt uns das natürlich alles in die Karten.“

Nico Granatowski (Linksaußen des SV Meppen), der zu Halbzeit raus musste: „Ich bin in der ersten Halbzeit im Rasen hängengeblieben und umgeknickt. Vom Schmerz her ging es nicht mehr. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft waren. Klar, Braunschweig hatte auch seine Chancen. Aber wir hatten in der Häufigkeit die klareren Chancen. Ich weiß nicht, ob man die beiden Elfmeter geben kann, muss oder soll. Ich denke, dass man sie nicht geben muss. Hassan (Amin) meinte, dass er den Ball nicht gegen die Hand gekriegt hat. Dann nach einem 3:0 hier zurückzukommen ist natürlich brutal schwer. Es war natürlich schön, in die Heimat zurückzukehren. Meine Eltern wohnen direkt hier am Stadion. Die Rückkehr hätte schöner sein können. Aber die Eintracht gehört nicht in die 3. Liga. Man hat ja heute hier gesehen, was hier los ist – und die stehen auf einem Abstiegsplatz. Ich denke, dass hier viel, viel mehr Potenzial ist. Es wäre mir aber lieber gewesen, wenn sie die Kurve nach unserem Spiel gekriegt hätten. Aufgrund der zweiten Halbzeit muss man schon sagen, dass es verdient war.“