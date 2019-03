Braunschweig. Nach sieben Spielen ohne Niederlage ist die Serie des SV Meppen ausgerechnet im Nordderby gerissen. Vor 18.190 Zuschauern verloren die Emsländer bei Eintracht Braunschweig 0:3 (0:1). Zwei Elfmeter unmittelbar nach der Pause besiegelten die zweite Niederlage 2019.

Damit ist der SV Meppen wieder auf einen zweistelligen Tabellenplatz (11) gefallen. Er musste Unterhaching, Kaiserslautern, Würzburg und Uerdingen passieren lassen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt neun Spieltage vor Saisonende acht Punkte.



Schon zu Beginn unter Druck

Die Emsländer gerieten in der Anfangsphase schwer unter Druck. Sie erfuhren, dass das Spiel mit dem 4:2-Sieg in der Hinrunde nicht mehr zu vergleichen war. Die Gastgeber boten nicht nur anderes Personal auf, sondern zeigten auch einen ganz anderen Willen und eine ganz andere spielerische Klasse. Sie machten, – angetrieben von unermüdlich antreibenden Fans – deutlich, dass sie endlich die Abstiegsränge verlassen wollten. Dazu musste ein Sieg für den Zweitligaabsteiger her. Da der gelang, rückten sie erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder über den Strich, der am Saisonende den Klassenerhalt bedeutet.

Der Liveticker zum Nachlesen >>



Braunschweig agierte zwar aus einer offensiven 4-3-3-Grundformation, doch Bernd Nehrig rückte defensiv immer wieder in die Viererkette ein. Zudem zog sich der Gastgeber bei Ballverlusten schnell zurück. So blieb zunächst kaum Raum für Meppener Angriffe. Folglich verfügte die Eintracht auch über die ersten Möglichkeiten. Der in der Winterpause vom VfR Aalen gekommene Marcel Bär traf nur das Außennetz, nachdem er Steffen Puttkammer hinter sich gelassen hatte, dann rettete SVM-Keeper Erik Domaschke mit tollem Reflex nach Bär-Kopfball.

Tankulic trifft nur den Pfosten

Braunschweig blieb zwar die agilere Mannschaft, aber Meppen fand sich besser zurecht. Pech für Luka Tankulic, als er den Ball per Kopf nach einem Freistoß an den Pfosten setzte. Nach der Ecke köpfte Marco Komenda das Leder knapp rechts vorbei. Zuvor hatte Proschwitz Torwart Jasmin Fejzic geprüft. Der stark freigespielte Nico Granatowski bekam keine Wucht hinter den Ball. Nach feiner Kombination über Tankulic und Granatowski scheiterte Nick Proschwitz an Fejzic. Mit etwas mehr Glück und Konsequenz wäre die Führung möglich gewesen.

Doch zur Pause lagen die Meppener 0:1 zurück: Der gefährliche Manuel Janzer setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durch, passte in die Mitte, wo Stephan Fürstner den Ball flach in die Maschen setzte. Großer Jubel bei der Eintracht, die zuvor noch zweimal durch Janzer verpasst hatten: Zuerst zirkelte er das Leder knapp am linken Pfosten vorbei, dann jagte er die Kugel aus kurzer Distanz ans Aluminium, beim Nachschuss saß er im Weg, saß aber ohnehin im Abseits.

Anzeige Anzeige

„Ärgerlich“, befand Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann zum Seitenwechsel. „Wir hatten die etwas klareren Chancen bei Kontern“, befand er. Aber es hieß 0:1 aus Meppener Sicht.

Elfmeter kurz nach Beginn der zweiten Hälfte

Zur Pause blieb der angeschlagenen Granatowski in der Kabine. Für ihn kam René Guder. Der hatte sich noch gar nicht richtig orientiert, da gab es einen Strafstoß gegen Meppen. Janzer ging nach Kontakt mit einem Meppener zu Boden. Lange Diskussion, aber Schiedsrichter Nicolas Winter blieb bei der Entscheidung. Marc Pfitzner ließ sich die Chance nicht entgehen, verlud Domaschke. 2:0 für Braunschweig.

Die Eintracht hielt den Druck hoch und wurde belohnt. Hassan bekam den Ball an den Arm, aber ob es ein Handspiel war? Die Gesten von Meppens Trainer Christian Neidhart deuteten an, dass er daran nicht glauben mochte. Wieder das Duell Domaschke gegen Pfitzner, wieder schickte der Schütze den Torwart in die falsche Ecke. 0:3, das war bitter nicht nur für den gebürtigen Braunschweiger Neidhart. Er brachte mit Deniz Undav und Max Kremer zwei frische Kräfte, aber am Ergebnis änderte sich nichts. Der SVM hat in neun Versuchen erst ein einziges Mal in Braunschweig gewonnen. Das ist jetzt 28 Jahre her.

Vier Veränderungen bei Meppen

Meppens Trainer Christian Neidhart hatte seine Startelf bei der letzten Partie der englischen Woche auf gleich vier Positionen verändert. Bereits im Vorfeld hatte er angekündigt, dass Marco Komenda nach Ende der Gelbsperre wieder in die Innenverteidigung rücken würde. Dafür musste Jovan Vidovic seinen Platz räumen. Zudem kamen der gebürtige Braunschweiger Nico Granatowski für René Guder auf der linken offensiven Außenbahn, Luka Tankulic für Martin Wagner auf der Doppel-Sechs neben Thilo Leugers und Hassan Amin links defensiv für David Vrzogic.

Braunschweigs Trainer André Schubert stellte dreimal um. Nils Rütten, der nach der Roten Karte am Mittwoch in Kaiserslautern für zwei Spiele zum Zuschauen verdonnert wurde, und Yari Otto (fünfte Gelbe Karte) waren gesperrt. Zudem blieb der ehemalige Mönchengladbacher Mike Feigenspan draußen. Dafür rückten Bernd Nehrig, Stephan Fürstner und Marcel Bär in die Anfangsformation.