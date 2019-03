Meppen. Frank Buschmann ist offensichtlich ein Mann, der zu seinem Wort steht. Der TV-Moderator hatte angekündigt, dass er sich im Falle eines Ausscheidens der Bundesligisten aus der Champions League dem Fußball-Drittligisten widmen würde. Er hielt Wort.

Sicherlich hatten viele Twitter-Follower von Frank Buschmann seine Ankündigung vom 9. März für einen Scherz gehalten. "Wenn am Donnerstag keine Mannschaft aus der Bundesliga mehr in der CL dabei ist, widmen wir uns hier bitte der Perspektive des SV Meppen!", postete der TV-Moderator in seinem Twitter-Account.

Am Mittwochabend war es dann soweit: Nachdem der FC Schalke 04 sang und klanglos bereits am Dienstag ausgeschieden war (0:7 gegen Manchester City), flog auch Bayern München nach dem 1:3 gegen den FC Liverpool aus der Champions League. Noch am Abend erinnerte Buschmann an sein Versprechen.

Beheimatet ist Buschmann beruflich eher in Champions League, Bundesliga und maximal 2. Bundesliga. Mit der 3. Liga, wo der SV Meppen beheimatet ist, hat der TV-Moderator eigentlich nichts am Hut. Das weiß natürlich der Verein aus dem Emsland und wies Buschmann auf dessen Versprechen hin: "Hey Frank Buschmann, es kann langsam damit begonnen werden."

Tatsächlich löste Buschmann sein Versprechen am Donnerstagvormittag ein und ließ sich zu einer Einschätzung zum SV Meppen hinreißen. "Starke Rückrunde bisher", schreibt er unter dem Hashtag #versprochenistversprochen.



Prompt kommentierte der ASV Altenlingen – seines Zeichens ebenfalls aus dem Emsland – den Tweet und schlug Buschmann einen Besuch in den zweitgrößten Landkreis Deutschlands vor.

Wieso ausgerechnet der SV Meppen? Die Emsländer holten sich in der Saison 2016/17 die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und stiegen nach zwei Relegationsspielen gegen Waldhof Mannheim in die 3. Liga auf – ein Riesenerfolg für Meppen.

Dass Meppen (34.862 Einwohner) überhaupt noch einmal in den Profi-Fußball zurückkehrt, hätten wohl die Wenigsten gedacht – Buschmann selbst offensichtlich auch nicht.