Meppen. Er blieb in der Startelf und musste nicht zurück auf die Ersatzbank: Linksverteidiger David Vrzogic gehörte auch gegen Würzburg zur Anfangsformation, obwohl Hassan Amins Gelbsperre abgelaufen war. Trainer Christian Neidhart betont die besondere Rolle der Akteure, die seltener spielen.

„Du darfst sauer sein, es aber der Mannschaft und dem Trainer gegenüber nicht zeigen, dass du unzufrieden bist“, verlangt Meppens Trainer von seinen Bankdrückern einen professionellen Umgang. Trotz ihres Ärgers müssten diese Akteure die Trainingsqualität und die Stimmung innerhalb der Mannschaft hochhalten, ergänzt der Fußballlehrer.



Natürlich sei ein Spieler wie David Vrzogic sauer, wenn er auf der Bank sitze, weiß Neidhart: „Aber er zeigt das nie gegenüber der Mannschaft. Und nie uns Trainern gegenüber.“ Stattdessen haue er sich voll rein und trainiere gut. Vrzogic sei anerkannt bei seinen Teamkollegen und bringe auch Spaß in die Truppe. „Und das erwarte ich von jedem Einzelnen, der hinten dransteht. Denn letztendlich geht es um das Ganze.“ Jeder müsse seinen Teil dazu beitragen. Der eine mehr, der andere weniger.





Rollenspieler wie Vidovic und Vrzogic oder Janik Jesgarzewski fügen sich sofort in das Spiel ein, wenn sie andere von Beginn an ersetzen. Andere Akteure sorgen gerade nach Hereinnahmen frischen Wind: „Mit Deniz Undav haben wir einen richtig guten Einwechselspieler, der das Spiel noch mal total verändern kann“, schwärmt Neidhart von dem Sommerzugang.

Verhalten wichtig

Der Coach schaut unter der Woche genau hin, wie sich die Spieler aus der zweiten Reihe in der Gruppe verhalten. „Das ist ja auch eine Gabe eines Trainers, diese Sachen zu beobachten.“ Man müsse nicht den Fokus auf die Dinge legen, die ohnehin funktionieren. „Sondern darauf, was passieren könnte, wenn andere durchdrehen.“ Es fange schon damit an, wer Materialien zum Platz trägt. „Wer packt mit an? Wer packt nicht an? Wie verhalten sich Spieler, wenn sie nicht spielen?“





Natürlich birgt ein größerer Kader auch eine Gefahr. „Wenn Spieler mehr an sich selber und nicht an die Mannschaft denken, würde das im Grunde genommen das Team zerstören.“ Als Trainer nehme man die Spieler auch mal zur Seite und bespreche unter vier Augen gewisse Themen. „Sie glauben es dir aber manchmal erst, wenn du es tatsächlich umsetzt.“ Man habe immer gesagt, dass alle wichtig seien. Wenn man einem Spieler gegenüber eine Veränderung ankündige, müsse man sein Wort natürlich auch einhalten, so Neidhart.