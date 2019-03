Meppen. Für reichlich Gesprächsstoff sorgten die Entscheidungen des Schiedsrichters beim 1:1 (0:1) des SV Meppen gegen die Würzburger Kickers. Hier die Stimmen zum Spiel.

Sebastian Schuppan (Abwehrspieler der Würzburger Kickers): „Die müssen wir in der ersten Halbzeit mit 5:1 aus dem Stadion schießen.“

Deniz Undav (Offensivspieler des SV Meppen): „In der ersten Halbzeit waren die Würzburger die klar bessere Mannschaft. Sie hatten auch die besseren Chancen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gemacht und beherrscht. Beim Tor in der 90. Minute von Thilo (Leugers, Anm. der Redaktion) sage ich, dass es regulär ist. Er macht nichts, geht hoch und der Torwart knallt gegen ihn. Ich weiß nicht, was der Torwart da gemacht hat. Deswegen hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Aber das Unentschieden ist gerecht. Weil die in der ersten Halbzeit besser waren und wir in der zweiten Halbzeit.“

Martin Wagner (Kapitän des SV Meppen): „Wir haben uns natürlich die erste Halbzeit ganz anders vorgestellt. Würzburg hat das wirklich sehr gut gemacht. Wir haben einfach keinen Zugriff gehabt. Es war nicht so die Leistung, die wir von uns kennen. Wir konnten von Glück sagen, dass wir mit einem 0:1 in die Halbzeit gegangen sind. Das hat uns ein bisschen im Spiel gehalten. Deswegen haben wir in der Halbzeit gesagt, dass wir anders rauskommen müssen. Mehr investieren und mehr Druck machen. Aggressiv spielen, wenn der Gegner ballsicher ist. Das haben wir auch in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Die Schiedsrichterleistung braucht man nicht kommentieren. Er war einfach überfordert.“

Thilo Leugers (Meppens Mittelfeldspieler), dessen Tor in der Schlussminute aberkannt wurde. „Ich frag‘ den Schiedsrichter nach dem abgepfiffenen Tor noch, ob ich das war. Ich spiele den Ball mit dem Kopf, weiß nicht, was hinter mir passiert. Aber anscheinend war es der eigene Mann. Ganz ehrlich: Es zieht sich so ein bisschen durch das ganze Spiel. Nichtsdestotrotz haben wir eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt. Die Abstände zwischen den Ketten waren einfach zu groß. Umso besser, dass wir doch noch einen Punkt mitgenommen haben. Wenn die in der ersten Halbzeit ihre Chancen machen, dann gehst du mit 3:0- oder 4:0-Rückstand in die Halbzeit. Dann ist es wahrscheinlich, dass sie uns aus dem Stadion schießen, machen sie aber nicht. So einfach ist dann auch Fußball. Und wir sind dann genau da, wenn wir da sein müssen. Im Endeffekt geht es darum, dass du die Tore machst. Also ist das Unentschieden dann okay.“

David Vrzogic (Linksverteidiger des SV Meppen): „Man hat der ganzen Mannschaft und mir auch angemerkt, dass wir nicht so selbstbewusst aufgetreten sind wie in den letzten Wochen. Klar, das darf uns nicht aus der Fassung bringen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert haben. Wenn man die Namen von Würzburg liest, ist das eine renommierte Mannschaft, die auch gut Fußball spielen kann. Sie haben das siebte Auswärtsspiel in Folge nicht verloren. In der ersten Halbzeit müssen wir uns bei Erik (Domaschke) bedanken. Wir haben ganz gute Moral bewiesen und machen schnell das 1:1. Der Trainer hat im Kreis gesagt, dass wir den Punkt mitnehmen, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu schaffen.“