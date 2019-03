Meppen. Der SV Meppen hat beim 1:1 gegen die Würzburger Kickers einen Punkt in der Hänsch-Arena behalten. Gegen stark aufspielende Gäste war es vor allem Meppen-Torhüter Eric Domaschke, der seine Elf im Spiel hielt. Somit bleibt der SVM auch im siebten Spiel ungeschlagen.

Das Spiel begann von beiden Mannschaften sehr verhalten. Der SV Meppen spielte den Ball oft zwischen den beiden Innenverteidigern Steffen Puttkammer und Jovan Vidovic hin und her. Auch Domaschke fand sich in den Anfangsminuten in der Liste mit den meisten Ballkontakten weit oben wieder.

Würzburg beginnt gut

Erst in der achten Minute sorgte Würzburgs Innenverteidiger Sebastian Schuppan mit einem Freistoß aus rund 20 Metern an den Pfosten für einen ersten „Hallo wach“-Moment. Und seine Mitspieler schienen verstanden zu haben: Nur zwei Minuten später entschärfte Meppen-Keeper Eric Domaschke einen Schuss von Janik Bachmann aus 15 Metern mit einem starken Reflex – und es sollte nicht der einzige von Meppen Torhüter bleiben.

Der SV Meppen hatte nach rund einer Viertelstunde vor 6760 Zuschauern die erste Möglichkeit: Thilo Leugers hatte René Guder auf der linken Seite geschickt, der mit einem Flachpass Marius Kleinsorge im Strafraum bediente. Doch Meppens Nummer 20 fand nur den rechten Fuß von Würzburgs Torhüter Patrick Drewes.

Domaschke mit starken Paraden

Das Spiel hatte also an Fahrt aufgenommen. Und in der 24. Minute fand es den ersten Höhepunkt, allerdings für die Gäste: Kaufmann, mit dem David Vrzogic in der ersten Halbzeit große Mühe hatte, spielte auf Gnaase, der den Ball mit der Hacke auf Elva weiterleite und ihn direkt wieder in den Lauf gespielt kam. Alleine vor Domaschke legte Gnaase den Ball gekonnt ins kurze Eck und sorgte für das 1:0.

Die Würzburger nun die spielbestimmende Mannschaft in der ersten Halbzeit. So hatten Göbel und Elva gleich weitere Möglichkeiten zu erhöhen. Meppen sorgte in dieser Zeit kaum für Entlastung. Erst in der 32. Minute suchte Piossek mit einem Freistoß von der Mittellinie Vidovic im Sechzehner, der allerdings den Ball nicht traf.

Nur wenig Entlastung für SVM

Sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff war es dann wieder Domaschke, der überragend gegen Elva hielt. Den Nachschuss setzte Bachmann über das Tor. Nur zwei Minuten später hatte Elva einen Schuss von der linken Strafraumkante, jagte das runde Leder am am langen Eck vorbei.

Zur Halbzeit ging die Führung der Gäste mehr als in Ordnung. Domaschke war auf Seiten der Meppener der beste Mann und hatte seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel gehalten.

Granatowski fügt sich gut ein

Nach dem Pausentee wechselte SVM-Trainer Christian Neidhart Nico Granatowski für Guder ein. Mit dem neuen Mann auf der linken Seite kam frischer Schwung. Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff legte eben jener Granatowski den Ball zurück auf Martin Wagner, der den Ball auf den langen Pfosten auf Vidovic schippte. Von dessen Kopf flog der Ball auf Nick Proschwitz, der nur noch einnicken musste und sein zehntes Saisontor im 17. Ligaspiel erzielte.

In der 55. Minute verschätzte sich Vidovic gegen Kaufmann an der Grundlinie, Würzburgs Nummer sieben spielte den Ball in Richtung Elfmeterpunkt aber Domaschke schmiss sich dazwischen. Neun Minuten später flankte Kaufmann auf Breitkreuz, der aus fünf Metern bei seinem Kopfballversuch aber noch von Puttkammer gestört wurde. Weitere fünf Minuten später hatte Baumann Domaschke bereits mit einem gefühlvollen Lupfer überwunden, doch Markus Ballmert kratzte den Ball noch von der Linie.

Meppen hält den Punkt

Bis zum Ende war es eine spannende Partie, in der die Würzburger ein Chancenplus aufweisen konnten. Nach der gelb-roten Karte an Breitkreuz in der 78. Minute waren die Meppener zwar in Überzahl konnten diese aber nur selten zu ihrem Vorteil nutzen.

Der SVM hatte kurz vor Schluss noch eine Riesenchance durch Leugers, der einen Eckball per Kopf über die Torlinie drückte. Drewes hatte den Ball nicht sicher, da er vom eigenen Mann behindert worden war. Doch Schiedsrichter Bastian Börner hatte auf Foul entschieden eine klare Fehlentscheidung.

Da auf beiden Seiten keine Tore mehr fielen, behielt der SV Meppen einen Punkt in der Hänsch-Arena.