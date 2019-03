Meppen. Englische Woche in der 3. Liga: Die beste Mannschaft der Rückrunde, der SV Meppen, empfängt am Dienstagabend (19 Uhr) den auswärtsstarken FC Würzburger Kickers.

Zwischen den Auswärtsspielen in Unterhaching und Braunschweig laufen die Meppener im eigenen Stadion auf. Trainer Christian Neidhart hofft auf eine große Kulisse: „Wir freuen uns auf ein Flutlichtspiel und hoffen darauf, dass viele der Witterung trotzen und ins Stadion kommen.“ Seine Jungs hätten sich das mehr als verdient.





Als Rückrundentabellenführer will Meppen auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Auf die Auftaktniederlage in Osnabrück (0:1) folgten fünf Siege und ein Remis. In der letzten Saison blieb der SVM sogar achtmal hintereinander erfolgreich, holte zwischen dem 27. März und 5. Mai sechs Siege und zwei Unentschieden.

Noch kein Sieg gegen Würzburg

Allerdings gelang den Emsländern gegen Würzburg in drei Vergleichen noch kein Sieg. In der vergangenen Saison trennten sich die Teams am 1. Spieltag in Meppen 2:2, auswärts kassierte die Neidhart-Elf zwei Niederlagen (1:2 und 0:2).

„Sehr selbstbewusst“ erlebt Meppens Coach derzeit seine Spieler. Seine vornehmliche Aufgabe sieht er darin, dass das Selbstvertrauen nicht in Überheblichkeit umschlägt. „Damit man die Ausgangsposition, die man sich geschaffen hat, nicht leichtfertig verspielt.“ Denn alles sei noch eng beieinander. Die Erfolgsserie führt Neidhart auf gewachsenes Selbstvertrauen, die Fitness der Spieler und auch auf ein bisschen Glück zurück. Manchmal könne man weder einen Negativlauf wie in der Hinserie noch den derzeit Positivlauf richtig erklären, gesteht der Fußballlehrer. Klar ist für ihn jedoch: „Diesen Lauf muss man komplett ausnutzen.“ Schließlich habe man nun einige Kracher (Würzburg, Braunschweig, 1860 München) vor der Brust. „In dieser Liga hast du für nichts eine Garantie. Du musst dir alles neu erkämpfen.“

Mit dem FC Würzburger Kickers hat der SVM einen auswärtsstarken Gegner (5-4-4) zu Gast. Von den letzten sechs Gastspielen wurde keines verloren. "Das wird ein geiles Spiel", sagt Würzburg-Coach Michael Schiele im vereinseigenen TV-Kanal voraus. Meppen sei eine "Hammermannschaft", die einen super Lauf habe, ergänzt er. "Die können aggressiv spielen und mit dem Ball umgehen", lobt Schiele die Meppener. Er erwartet ein intensives Spiel und wolle Nick Proschwitz bändigen.

Enorme Qualität

Nach der Winterpause holte Würzburg vier Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. „Auswärts sind sie in der Rückrunde sehr stark aufgetreten. Haben auswärts besser gespielt als zu Hause.“ Neidhart spricht von einem sehr guten Kader, der seinem Kollege Schiele zur Verfügung steht. „Eine Mannschaft mit enormer Qualität.“ Meppens Trainer beobachtete Würzburg persönlich beim 3:0-Auswärtssieg gegen den KFC Uerdingen. „Da sind sie so überragend aufgetreten, wo ich gedacht habe, dass sie noch einmal richtig durchmarschieren.“ Aber Würzburg habe danach seine zwei Heimspiele verloren. „Für mich eigentlich eine Mannschaft, die ins obere Drittel gehört. Wenn nicht sogar um den Aufstieg mitspielen müsste.“ Videoanalyst Jens Robben hat kaum ein anderes Team häufiger gesehen als die Kickers, die immer eine Woche vorher gegen den nächsten Meppen-Gegner spielen.





Komenda gesperrt

Nicht mithelfen darf Marco Komenda, weil er beim 1:0 in Unterhaching seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Für ihn kehrt Steffen Puttkammer nach abgelaufener Gelbsperre zurück. Auch Hassan Amin und Nico Granatowski haben zuletzt wegen ihrer fünften Verwarnung ausgesetzt und stehen wieder zur Verfügung. Noch nicht wieder einsatzfähig ist Julian von Haacke (Außenbandriss). „Leider wird er noch keine Rolle spielen.“

Bitteres Hinspiel

Im Hinspiel, das ebenfalls an einem Dienstagabend stattfand, kassierte der SVM eine bittere Niederlage. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Würzburgs Dave Gnaase aus der Distanz zum 2:1. Meppen war bereits in der fünften Minute durch Deniz Undav in Führung gegangen. Für den Ausgleich sorgte Orhan Ademi in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.