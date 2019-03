Unterhaching. Während der SV Meppen die Strecke nach Unterhaching entspannt mit dem Flugzeug auf sich genommen hat, wurden die Spieler von nur sehr wenigen Zuschauern im Alpenbauer Sportpark empfangen.

Damit hat die Spielvereinigung Unterhaching zwar nicht den Minusrekord in dieser Saison eingestellt, aber die Atmosphäre war doch deutlich gedämmt.

Weiterhin bestes Team der Rückrunde

Dabei hat es der SV Meppen eigentlich gar nicht verdient, vor einer solchen Minuskulisse zu spielen. Mit jetzt 19 Punkten aus den letzten acht Spielen ist der SVM weiterhin die beste Mannschaft der Rückrunde in der 3. Liga und hat dabei schon für wahre Spektakel gesorgt. Am Samstag beim Duell mit der SpVgg Unterhaching suchten allerdings nur 1750 Zuschauer (Kapazität: 14218 Zuschauer) den Weg in den Alpenbauer Sportpark. Am 12. Spieltag wurden bei der SG Sonnenhof-Großaspach gegen den SV Meppen ebenso viele Ticketverkäufe gezählt.

Das bringt der SV Meppen, der in der eigenen Hänsch-Arena einen Zuschauerschnitt von 7639 Ticketinhabern (Quelle: kicker.de) aufweist, beim Spiel beim TSV 1860 München, am Samstag, 23. März (14 Uhr), fast alleine an Fans mit ins Stadion an der Grünwalder Straße. Wie der Verein mitgeteilt hat, hat der SVM 1500 Tickets bekommen, von denen bereits eine Vielzahl verkauft worden ist. In Unterhaching waren es 100 Meppen-Anhänger. Vor 22 Jahren, genauer gesagt am 6. April 1997, beim zuvor letzten Sieg gegen Unterhaching (2:1) in der 2. Bundesliga waren übrigens 2500 Zuschauer vor Ort.

Viele Wege in den Süden

In zwei Wochen werden viele der Meppen-Fans den weiten Weg in die bayrische Hauptstadt mit dem Flugzeug bestreiten. So wie die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart, die auch bereits zum Spiel nach Unterhaching den Luftweg vom Flughafen Münster Osnabrück gewählt hatte. „Das hat richtig gut funktioniert. Auf dem Hinflug haben wir nicht mal eine Stunde benötigt“, freute sich Neidhart über eine entspannte Anreise. Eine Vorlage für seinen Co-Trainer Mario Neumann. „Wir haben eine Abkürzung genommen. Du musst erst links, dann wieder rechts“, scherzte er im Pressebereich im Alpenbauer Sportpark und brachte damit zumindest einen Journalisten kurzzeitig ins Grübeln. „Wir werden noch gemeinsam etwas essen und uns die Sportschau angucken, bevor es dann wieder zurückgeht“, sagte Neidhart vor dem Rückflug in den Norden Deutschlands.

Für Sonntag gab der Trainer seiner Mannschaft frei, um Kraft für die Aufgabe am Dienstag (19 Uhr) zu schöpfen, wenn die Würzburger Kickers in die Hänsch-Arena kommen.