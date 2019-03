Unterhaching. David Vrzogic rückte beim SV Meppen in Unterhaching von der Tribüne in die Startelf. „Grandios“, stellt er nach dem 1:0-Sieg fest.

Er würde gern öfter spielen, bekannte Vrzogic im Interview. In Bayern traf der 29-jährige Außenverteidiger auch einige alte Bekannte wieder.







Wie war es in der Startelf?

Grandios. Es war ein enorm kompliziertes Spiel in Unterhaching Der Gastgeber hat es wirklich gut gemacht, mit vielen langen Bällen agiert. Wir haben hinten echt gut gestanden. Die Null ist auswärts immer wichtig. Wir haben zudem ein Tor mehr geschossen als der Gegner. Das war der Grundstein dafür, dass wir gewonnen haben.





Unterhaching hat nach dem Seitenwechsel richtig gedrückt, aber keine einzige klare Torchance gehabt. Woran lag es?

Wir haben wirklich gut gestanden. Wir haben uns etwas zurückgezogen in der zweiten Halbzeit. Die Stürmer haben Druck gemacht gegen die Innenverteidiger. Dann war nichts anderes möglich für Unterhaching, als die langen Bälle zu spielen und auf die zweiten Bälle zu gehen. Wir haben sehr, sehr gut aufgepasst. So kann es weitergehen.





Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt jetzt zehn Punkte. Wie wichtig war der Meppener Sieg?

Jeder Sieg ist wichtig. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Wir müssen noch einige Punkte holen. Jetzt kommt am Dienstag gegen Würzburg wieder ein schweres Spiel auf uns zu. Wir können in kurzer Zeit etliche Punkte sammeln. Aber wir müssen fokussiert bleiben, weiter gut arbeiten, dann wird es gegen Würzburg zu Hause auch ein schönes Spiel.





Trainer Christian Neidhart hat gesagt, Sie wären ein angenehmer Spieler. Sehen Sie sich auch so?

Das müssen andere beurteilen (lacht). Deswegen ist es schön zu hören, dass das auch anerkannt wird. Es ist ja keine einfache Phase, wenn man nicht spielt. Ich versuche, mich immer gut einzubringen. Wenn der Trainer dann so von mir spricht, macht mich das auch etwas stolz.





Wie haben Sie sich gefühlt in Unterhaching?

Sehr gut. In erster Linie war es für mich wichtig, mal wieder auf dem Platz zu stehen. Ich wolle Hassan Amin gut ersetzen. 1:1 sozusagen, damit ich wieder reinkomme, damit wir den Flow von den Spielen ohne Niederlage mitnehmen können. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe in München ja drei Jahre gespielt, hier um die Ecke gewohnt, jetzt gegen alte Spezln gespielt. Ich werde alles dafür tun, dass ich noch auf ein paar Einsätze komme.





Wen haben Sie noch gekannt?

Max Dombrowka, Stephan Hain, Jimmy Müller und Sascha Bigalke, der heute gefehlt hat, Ich kenne hier noch ein paar Leute. Mit denen bin ich auch weiterhin in Kontakt. Es freut mich immer wieder, die Jungs auch zu sehen.





Wo sehen Sie sich am Dienstag im Spiel gegen Würzburg?

Das entscheidet der Trainer, nicht ich, Sie müssen ihn also fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mein Bestes heute. Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft. Wenn der Trainer anders entscheidet, habe ich das zu akzeptieren. Das ist nicht immer einfach für mich, weil ich auch gerne mal öfter auf dem Platz stehen würde. Es geht um das Kollektiv, um den Verein SV Meppen. Davon bin ich ein Teil, und ich will meinen Teil zum Erfolg beitragen.