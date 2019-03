Unterhaching. Nach der 1:0-Führung durch Marcus Piossek musste der SV Meppen bei der SpVgg Unterhaching bis zum Ende zittern, ließ aber kaum Chancen zu. Die frühe Führung und eine starke Defensivleistung waren laut den SVM-Spielern die Schlüssel. Die Stimmen zum Spiel:

Markus Ballmert, der mit Marius Kleinsorge die rechte Seite beackert hat: "In den ersten Minuten gab es ein paar Situationen, in denen wir nicht ganz so sicher standen. Das frühe Tor hat uns gut getan. In der zweiten Halbzeit haben wir dann genug Situationen, wo wir das zweite Tor machen können. Am Ende wurde es mit ein paar Standards gegen uns noch mal eng, aber wir haben gute Defensivarbeit geleistet und drei Punkte mitgenommen."

Der Spielbericht zum 1:0-Sieg in Unterhaching



Nick Proschwitz, der viel unterwegs war: "Wir machen mit der ersten Aktion gleich das 1:0. Eigentlich waren wir aber gerade zu Beginn noch gar nicht richtig im Spiel. Wir haben viele unnötige Aktionen gegen uns bekommen, aber haben dann mit Glück und vollem Willen geschafft die Null zu halten. Nach 20 bis 30 Minuten hatten wir das Spiel besser im Griff. Am Ende ist der Sieg verdient."





Marcus Piossek, der für die frühe Führung gesorgt hatte: "Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir hätten ein paar Aktionen nach vorne besser ausspielen können, haben aber auch über die 90 Minuten wenig zugelassen. Meiner Meinung nach haben wir verdient gewonnen. Bei meinem Tor war es erstmal ein super Pass von Leugers auf Guder, der dann nach innen zieht. Ich laufe einfach in die Box und dann fällt mir der Ball auf den Kopf. Sieht dann natürlich schön aus. Kopfbälle sind eigentlich nicht meine Spezialität. Aber ich freue mich über jedes Tor und wenn es das goldene Tor zum Sieg ist, umso mehr."





Anzeige Anzeige

Marius Kleinsorge, der das 2:0 auf dem Fuß hatte: "Ich denke, dass wir eine engagierte Leistung gezeigt haben. Wir sind in der ersten Halbzeit bei einigen Situationen nicht konsequent genug. Nach dem Tor verteidigen wir sehr, sehr gut. Ich kann mich an keine Chance erinnern, wo Haching ein Tor hätte machen können. Es flogen zwar viele Tore durch den Sechzehner, aber wir haben leidenschaftlich verteidigt. In der zweiten Halbzeit gab es dann ein anrennen der Hachinger, aber auch das muss man schaffen, hinten die Null zu halten. Da können wir stolz drauf sein. In der 93. Minute habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ja der Torhüter draußen war und ich hinter Tankulic stehen muss. Sowas muss ich eigentlich wissen. Im Nachhinein wurde es aber nicht bestraft. Das ist das Wichtige und wir können zufrieden."

Der Liveticker zum Spiel bei der SpVgg Unterhaching



Martin Wagner, der gemeinsam mit Thilo Leugers auf der Sechserposition gespielt hat: "Mit dem frühen Tor sind wir perfekt ins Spiel gekommen. Wir haben dann versucht kompakt zu stehen und Unterhaching nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Haching hat es dann versucht, aber ich denke, dass wir über die gesamte Spieldauer fast nichts zugelassen haben. Der Sieg geht aufgrund der Defensivleistung in Ordnung."