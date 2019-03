Unterhaching. Der SV Meppen hat seine Serie ausgebaut. Vor 1750 Zuschauern setzte er sich bei der Spielvereinigung Unterhaching mit 1:0 (1:0) durch. Damit ist er seit sechs Spielen ohne Niederlage und bleibt die beste Rückrundenmannschaft.

Gut 100 Fans feierten die Emsländer, denen der dritte Auswärtssieg gelang. Sie gewannen erstmals seit 22 Jahren wieder in Unterhaching und kletterten erstmals auf einen einstelligen Tabellenplatz.



Der SV Meppen erwischte im Sportpark Unterhaching einen Traumstart: Schon in der vierten Minute gingen sie durch Marcus Piossek in Führung. Ein Muster an Effektivität. Und schon wieder eine Koproduktion der Winter-Neuzugänge: Nach Zuspiel von Thilo Leugers aus René Guder, der in Bayern auf dem linken Flügel spielte, kam die hohe Flanke in den Strafraum. Piossek wuchtete den Ball mit dem Kopf ins linke obere Eck. Schon sein drittes Tor für die Meppener im fünften Spiel.

Bis dahin hatten die Emsländer allerdings schon drei Freistöße gegen sich und die fünfte Gelbe Karte gegen Marco Komenda nach Foul gegen Stefan Schimmer verzeichnet. Doch auch aus weiteren Freistößen in der Meppener Hälfte entstand kein Schaden.

Unterhaching hatte zwar Möglichkeiten durch Dominik Widemann, der über das Tor schoss (6.) und Finn Porath, dem SVM-Keeper Erik Domaschke das Leder vom Fuß fischte (14.). Richtig zwingend war es aber nicht. Durchatmen mussten die Niedersachsen in der 26. Minute. Nach einer Hereingabe von links kam zunächst Widemann und dann Stephan Hain an den Ball. Der Unterhachinger Torjäger beförderte das Leder vom langen Pfosten über die Torlinie, die Fans jubelten. Aber Schiedsrichter Robert Kempter aus Stockach erkannte eine Abseitsposition. Es blieb bei der Meppener Führung.



Der Vorsprung geriet bis zum Seitenwechsel nicht mehr in Gefahr. Denn der Gastgeber wirkte über weite Strecken einfallslos. Er passte oft quer, schon den Ball dann Richtung Zentrum. Das war leicht ausrechenbar und stellte den SVM vor keine Probleme. Vom Kampf wie in Würzburg, den Trainer Claus Schromm gefordert hatte, war nicht viel zu spüren.

Aber der Gast machte dann auch nicht sonderlich viel. Er stand besser, stellte die Räume eng, konzentrierte sich vor allem auf die Defensive. Nach vorn wirkte er nicht entschlossen genug, um das 2:0 zu machen. Nur Piossek stellte Torwart Lukas Königshofer noch einmal mit einem Kopfball auf die Probe.

Mit einem Doppelwechsel ( Thomas Hagn für Maximilian Bauer und Lucas Hufnagel für Dominik Widemann) versuchte Schromm den Druck zu erhöhen. SVM-Coach Christian Neidhart konterte: Luka Tankulic kam für Martin Wagner. Der Gastgeber hatte mehr Ballbesitz, drängte Meppen in die eigene Hälfte, klare Chancen ergaben sich auf beiden Seiten im zweiten Durchgang nicht mehr. Auch nicht, als Markus Schwabl, der Sohn von Klubchef und Ex-Bayern-Spieler Manfred Schwabl auf der rechten Außenbahn sehr hoch verteidigte. Er zwang zumindest Guder weiter zurück. Die Schüsse der Gastgeber auf das SVM-Tor wurden in der Schlussphase geblockt.

Meppen sorgte selten für Entlastung. Es war ein Spiel mit dem Feuer. Aber Neidhart hatte schon im Vorfeld gewusst, dass Ballbesitz in der Liga nicht das entscheidenden Erfolgskriterium ist. Allerdings war auch er nach dem Schlusspfiff erleichtert.