Unterhaching. Lange genug hat es ja gedauert: Der SV Meppen ist endlich auf einem einstelligen Tabellenplatz angekommen. Grundlage ist eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage, die die Emsländer in Unterhaching fortgesetzt haben.

Der SV Meppen hat seine Serie ausgebaut. Vor 1750 Zuschauern setzte er sich bei der Spielvereinigung Unterhaching mit 1:0 (1:0) durch. Nach dem dritten Auswärtssieg in Folge bleiben die Emsländer die beste Rückrundenmannschaft. In der Tabelle kletterten sie auf den siebten Tabellenplatz. Der Abstand auf den ersten Abstiegsrang, den Eintracht Braunschweíg nach dem 2:2 gegen den nächsten SVM-Gegner Würzburger Kickers (Dienstag, 19 Uhr in der Hänsch-Arena) belegt, beträgt inzwischen satte zehn Punkte.

Neidhart: Bescheiden bleiben

Doch SVM-Trainer Christian Neidhart blickt in der Tabelle weiter nach unten. Er will auf Nummer sicher gehen. Auch wenn seine Mannschaft jetzt mit 38 Zählern sogar mit den von ihm selbst hoch gehandelten Unterhachingern gleichgezogen hat. „Wir bleiben bescheiden“, sagt er kategorisch. Eine Antwort auch auf einige Anhänger, die von einem Schritt Richtung 2. Bundesliga sprachen.

Gut 100 Fans feierten die Meppener, die erstmals seit 22 Jahren wieder in Unterhaching gewannen. Am 6. April 1997 trafen Eckhard Vorholt und Christian Claaßen. Der Siegtreffer fiel in der 87. Minute. Beim vierten Sieg bei der Spielvereinigung gelang der einzige Treffer schon in der vierten Minute.

Traumstart mit Piossek-Kopfballtor

Der Gast erwischte einen Traumstart, ein Muster an Effektivität. Und schon wieder eine Koproduktion der Winter-Neuzugänge: Nach Zuspiel von Thilo Leugers aus René Guder, der in Bayern auf dem linken Flügel spielte, kam die hohe Flanke in den Strafraum. Piossek wuchtete den Ball mit dem Kopf ins linke obere Eck. Schon sein drittes Tor für die Meppener im fünften Spiel. „Ich laufe einfach in die Box und dann fällt mir der Ball auf den Kopf. Sieht dann natürlich schön aus. Kopfbälle sind eigentlich nicht meine Spezialität“, schmunzelte der Torschütze. „Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir hätten ein paar Aktionen nach vorne besser ausspielen können, haben aber auch über die 90 Minuten wenig zugelassen.“





Fünfte Gelbe für Komenda

In der Anfangsphase standen die Gäste nicht immer sicher, hatten schon vor der Führung drei Freistöße gegen sich und die fünfte Gelbe Karte gegen Marco Komenda nach Foul gegen Stefan Schimmer verzeichnet. Damit ist der Innenverteidiger gegen Würzburg gesperrt. Doch auch aus weiteren Freistößen in der Meppener Hälfte entstand kein Schaden.

Hain-Tor nicht anerkannt

Unterhaching baute auf lange Bälle, setzte energisch nach, hatte aber kaum klare Möglichkeiten; war nur gefühlt gefährlich. Ein Treffer von Torjäger Stepan Hain wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt (26.). Der Vorsprung geriet bis zum Seitenwechsel nicht mehr in Gefahr. Der Gast konzentrierte sich vor allem auf die Abwehrarbeit.





„Defensiv haben wir es sehr gut gemacht"

Auch in der zweiten Hälfte. „Defensiv haben wir es sehr gut gemacht“, erklärte Neidhart. Er vermisste allerdings die Entschlossenheit, das zweite Tor machen zu wollen. Das hätte mehr Sicherheit gegeben, und auch mehr Entlastung. Denn Unterhaching baute viel Druck auf, hatte aber keine einzige klare Chance mehr. Die erspielte sich der SVM beim Konter, doch in der Nachspielzeit stand Marius Kleinsorge im Abseits.

Riesenschritt Richtung Klassenerhalt

Unterhachings Trainer Claus Schromm, der seiner Mannschaft in Sachen Einsatz und Willen nicht kritisieren wollte, beklagte, dass Meppen eine Flanke und ein Kopfball zum Sieg gereicht hätten. „Wenn man überlegt, wie viele Flanken wir hatten.“ Die Bayern müssen das Ziel Aufstieg diese Saison wohl endgültig ad acta legen. Meppen dagegen marschiert weiter Richtung Klassenerhalt. Der könnte sogar vorzeitig gesichert werden.





Drei SVM-Wechsel

Neidhart hatte sein Team im Vergleich zu 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden auf drei Positionen geändert: Für die nach der fünften Gelben Karte gesperrten Hassan Amin, Steffen Puttkammer und Nico Granatowski kamen David Vrzigic, Jovan Vidovic und Marius Kleinsorge. Auf Vrzogic und Vidovic hatte sich der Coahc schon früh festgelegt. Kleinsorge, der gegen Wehen erstmals nach überstandener Verletzung wieder dabei war, bekam den Vorzug vor Luka Tankulic und Deniz Undav.

Bigalke krank

Genau viermal wechselte Schromm im Vergleich zum Spiel in Würzburg, wo die Spielvereinigung am Rosenmontag die Serie von vier Niederlagen mit einem Sieg gedreht hatte: Für die gesperrten Abwehrspieler Marc Endres und Alexander Winkler sowie Luca Marseiler (muskuläre Probleme) und den kurzfristig erkrankten Sascha Bigalke rückten Maximilian Bauer, Finn Porath, Max Dombrowka und Dominik Widemann in die Startformation der Bayern.