In die Meppener Startelf rückt David Vrzogic (r.) beim Punktspiel am Samstag in Unterhaching. Foto: Scholz

Meppen. So schnell kann es gehen: Am vergangenen Spieltag zählte David Vrzogic nicht zum Aufgebot des SV Meppen. Am Samstag ab 14 Uhr wird er im Auswärtspartie bei der Spielvereinigung Unterhaching in der Startelf erwartet.