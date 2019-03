Meppen. Ausgerechnet René Guder traf für den SV Meppen zum 1:1 gegen seinen Ex-Verein SV Wehen Wiesbaden. Der Winterzugang holte am Samstag einen besonderen Jubel raus. Wegen einer Blessur musste der 24-Jährige vorzeitig vom Platz.

Tatsächlich, auch beim Ausgleich ließen die Meppener die Muskeln spielen. Ein Abstoß von Gästekeeper Markus Kolke war auf der linken Seite auf dem Kopf von Nico Granatowski gelandet, der sofort Nick Proschwitz bediente. Dessen Kopfballablage leitete Martin Wagner direkt weiter auf Marcus Piossek – mit dem Kopf. Piossek hob die Kugel mit dem Fuß über die Abwehr – in den Lauf von Guder, der den Gästekeeper überlupfte.

„Ich hatte einmal gerufen. Und Pio steckt mir den Ball super durch“, rief sich Guder das Tor nach dem Spiel in Erinnerung. Er habe den Ball dann mit der Brust mitgenommen, „und mache ihn mit links relativ schön rein“. Dass Wehens Torhüter Kolke herauseilte und dadurch etwas zu weit vor seinem Kasten stand, registrierte Guder nur im Augenwinkel. „Ich habe intuitiv einfach draufgehalten.“ Ihm sei immer gesagt worden, wer nicht schieße, schieße auch keine Tore, schmunzelt Guder.





In Wiesbaden hatte Guder in einem halben Jahr zehnmal gespielt, dabei zwar zwei Treffer aufgelegt, aber kein eigenes Tor erzielt. Insgesamt kam der 24-Jährige in Hessen auf 316 Einsatzminuten, wobei er nie über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz stand.

Beim SV Meppen genießt der Rechtsaußen hingegen das Vertrauen der Trainer. Nach sechs Einsätzen stand er schon länger auf dem Platz gestanden als vor der Winterpause, nämlich 405 Minuten. Während Guder in Wiesbaden torlos blieb, traf er für Meppen bereits zum zweiten Mal bei zwei Assists.

Hängengeblieben ist allerdings nichts. Gästetrainer Rüdiger Rehm ging nach dem Schlusspfiff auf Guder zu, umarmte ihn und sprach mit Meppens Torschützen. „Wir haben uns beide Glückwünsche ausgesprochen“, berichtete Guder. Er wünsche seinem Ex-Verein weiterhin viel Erfolg. Dass Wehen Wiesbaden oben bleibe. „Wir sind positiv auseinander gegangen. Es gab nie Stress oder irgendetwas anderes Negatives.“





Wegen einer Blessur erlebte Guder den Schlusspfiff nicht auf dem Rasen. „Ich hatte einen Schlag aufs Knie bekommen. Vorne auf die Patellasehne. Das tat bei jedem Schritt weh.“ Etwa zehn Minuten nach seinem Ausgleich kam er an die Seitenlinie und schluckte eine Schmerztablette. Danach sei es zwar gegangen. „Aber in der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser.“

Wie hart Fußball im Nehmen sein können, bewies Nick Proschwitz. Vor einer Woche zog sich Meppens Torjäger beim 2:0-Sieg in Rostock einen Jochbogenbruch zu. Zwei Tage später wurde er operiert. Trotzdem spielte er gegen Wehen Wiesbaden. „Mit der Verletzung ist alles gut“, gab Proschwitz hinterher zu Protokoll. Er habe ja auch in den letzten zwei Tagen trainiert, zuckte er mit den Schultern. „Eine Maske brauche ich nicht, weil es ganz außen ist." Am Schluss habe er jedes Kopfballduell gewonnen, sagte er stolz. Im Spiel blende man eine solche Verletzung komplett aus.

