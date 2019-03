Meppen. Zufrieden mit dem Punktgewinn beim 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden zeigte sich auch SV Meppens Offensivspieler Marius Kleinsorge. Das Duell gegen seinen ehemaligen Verein war für den Flügelflitzer allerdings kein besonderes Spiel mehr.

Nach vierwöchiger Verletzungspause wurde Kleinsorge gegen die Hessen eingewechselt. Gegen einen spielstarken Gegner „haben wir gut mitgehalten, phasenweise sogar mehr Ballbesitz gehabt und den besseren Fußball gespielt“, erklärt der 23-Jährige, der von 2014 bis 2016 für die Hessen aktiv war, im Interview.



Wie fühlen Sie sich nach dem Comeback nach Verletzungspause?

Natürlich gut. Für mich selbst war es nach vier Wochen auf der Tribüne oder auf der Bank sehr, sehr gut, mal wieder auf dem Platz zu stehen.





Wie bewerten Sie das Meppener Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten SV Wehen Wiesbaden?

Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir können auch mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben am Ende sogar noch die klareren Torchancen. Da hätten wir auch noch das 2:1 schießen können. Ich denke, dass wir wirklich auf einem ganz guten Weg sind. Wir wollten eigentlich gegen den SV Wehen Wiesbaden den Auswärtssieg aus Rostock vergolden. Gegen eine spielstarke Mannschaft haben wir gut mitgehalten, phasenweise sogar mehr Ballbesitz gehabt und den besseren Fußball gespielt. So können wir auf jeden Fall weitermachen.

Bedeutete das Spiel gegen Ihren ehemaligen Verein für Sie etwas Besonderes?

Nein nicht mehr. Nein. Es waren zwei Jahre, in denen ich zwar einige Spiele gemacht habe, aber eine nicht so gute Zeit hatte. Es war schön, jetzt wieder auf dem Platz zu stehen und alte Bekannte zu sehen, mit denen ich noch Kontakt habe. Aber etwas Besonderes war es für mich nicht.





Mit wem haben Sie noch Kontakt?

Man trifft sich ab und zu, wenn man gegeneinander spielt. Etwa Niklas Dams oder Alf Mintzel. Mit denen habe ich früher noch zusammengespielt. Man freut sich, sie mal wieder zu sehen. Das stimmt mich daran positiv.





Wie haben Sie die Szene in Erinnerung, als sie in den Strafraum gekommen, aber so gerade noch abgefangen worden sind?

Ich habe gedacht, ich gehe vorbei. Dann komme ich ins Laufduell. Da war ich mir eigentlich sicher, dass ich noch aufs Tor schießen kann. Mein Gegenspieler hält mich ein bisschen fest, sodass ich nicht meine Schnelligkeit ausspielen konnte. Ich werde noch abgelaufen. Das war schade. Denn eigentlich hatte ich mich schon direkt vor dem Torwart gesehen. Aber das hat Wehen Wiesbaden natürlich clever gemacht.





Nico Granatowski, Hassan Amin und Steffen Puttkammer sind nach der jeweils fünften Gelben Karte am nächsten Samstag in Unterhaching gesperrt. Wie groß ist die Hypothek?

Wir wussten, dass es irgendwann kommen wird. Es waren sechs Spieler mit der vierten Gelben Karte vorbelastet. Ich glaube, dass wir in der jetzigen Form jeden Spieler ersetzen können. Klar, jeder ist wichtig. Aber ich bin der vollen Überzeugung, dass wir in Unterhaching ein gutes Spiel machen werden. Wir werden auf jeden Fall versuchen, drei Punkte mitzunehmen.