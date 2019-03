Meppen. "Es kann sich keiner beschweren, wenn wir gewinnen", fasste Torjäger Nick Proschwitz das 1:1 des SV Meppen gegen den SV Wehen Wiesbaden zusammen. Hier die Stimmen zum Spiel.

René Guder (Meppens Torschütze zum 1:1 und Ex-Spieler des SV Wehen Wiesbaden): Wiesbaden ist eine Mannschaft, die oben mitspielen will. Das hat man heute gesehen. Wir haben gut dagegen gehalten. Sind früh in Rückstand geraten, was nicht ganz unser Plan war. Aber wir sind stark zurück gekommen. Und nach dem 1:1 hatten wir noch weitere Möglichkeiten, um vielleicht das 2:1 zu machen. Aber in der zweiten Halbzeit war es ein komplett ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften können mit dem 1:1 zufrieden sein.

Max Kremer (eingewechselter Offensivspieler des SV Meppen): Wir können damit zufrieden sein. Das Spiel war zwar ein bisschen zerfahren. Nachher hatten wir noch ein, zwei Möglichkeiten gehabt. Beim Pass von Deniz (Undav, Anmerkung der Redaktion) bin ich schon vorbei, als die Grätsche kommt. Ich wollte gerade ausholen, habe aber noch einen Schritt gebraucht, als die Grätsche kam. Und dann war der Ball weg.





Nick Proschwitz (Stürmer des SV Meppen, der trotz seines operierten Jochbogenbruchs auflief): Durch eine Unaufmerksamkeit am zweiten Pfosten geraten wir in Rückstand. Haben dann eine gute Antwort gezeigt und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Machen ein super Tor zum Ausgleich durch René (Guder). Wir haben dann gut mitgespielt. Es war ein offenes Spiel. Ich glaube, wir hatten am Schluss die besseren Möglichkeiten. Es kann sich keiner beschweren, wenn wir gewinnen. Aber das Unentschieden geht auch in Ordnung. Mit der Verletzung ist alles gut. Ich habe ja auch in den letzten zwei Tagen trainiert. Eine Maske brauche ich nicht, weil es ganz außen ist. Am Schluss habe ich einfach jedes Kopfballduell gewonnen. Im Spiel blendet man das komplett aus.

Hassan Amin (Linksverteidiger des SV Meppen, der seine fünfte Gelbe Karte sah): Wir wollten zwar zu Hause gewinnen. Und vor heimischem Publikum nachlegen, aber ich denke, nach dem Spiel geht das Unentschieden in Ordnung. Klar, das gibt Selbstvertrauen, wenn man vier Spiele in Folge gewonnen hat. Da muss man mit breiter Brust auftreten. Nächste Woche in Unterhaching wollen wir wieder nachlegen, auch wenn wir mit Granatowski, Puttkammer und mir drei Ausfälle haben. Ich wurde im Zentrum angespielt, will mich da durch dribbeln, verliere aber den Ball. Da wir ein bisschen offen waren, musste ich dem Gegner ein Bein stellen. Ich wollte es unterbinden, dass sie aufs Tor zulaufen. Sicher ist sicher.