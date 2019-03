Meppen. Der SV Meppen hat seine Siegesserie zwar nicht ausgebaut. Aber Trainer Christian Neidhart zeigt sich auch mit dem 1:1 (1:1) vor 7112 Zuschauern gegen den SV Wehen Wiesbaden zufrieden. Denn er sah gegen das Spitzenteam aus Hessen ein Spiel auf Augenhöhe.

So gab es nach dem Schlusspfiff in der heimischen Hänsch-Arena keine Enttäuschung, obwohl der fünfte Sieg in Serie nicht gelang, der Vereinsrekord in der 3. Liga bedeutet hätte. Immerhin ist der Vorjahresaufsteiger seit fünf Partien ungeschlagen. Auch die Fans konnten mit dem Punkt gut leben, der einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt bedeutet. Am Samstag knackte der SVM übrigens die Marke von 100.000 Zuschauern. Passend zum Karneval war die Stimmung gut, denn der Gastgeber sammelte nicht nur seinen achten Zähler gegen einen Klub, der vor dem 26. Spieltag auf den ersten neun Rängen stand, sondern zeigte, dass er auch auf diesem Niveau mithalten kann. Die Mannschaft erbrachte den Beweis, dass die konkurrenzfähig ist, den Neidhart vor dem Anpfiff gefordert hatte.





Rehm: Gerechtes Ergebnis

„Ein sehr interessantes Spiel“, meinte auch Gäste-Trainer Rüdiger Rehm, der das 1:1 als über 90 Minuten gerecht bezeichnete. Beide Mannschaften hätten die Entscheidung gesucht. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel“, stellte Neidhart fest. Sein Team hatte wie gefordert nach dem Auswärtssieg in Rostock nachgelegt.

Trio in Unterhaching gesperrt

Ärgerlich sind gleich drei Gelbe Karten mit Folgen: Beim nächsten Spiel in Unterhaching sind Nico Granatowski, Steffen Puttkammer und Hassan Amin gesperrt. Neidhart nahm es eher gelassen. „Ich bin nicht traurig. Andere Spieler scharren mit den Hufen.“ Jetzt könnten sie spielen .

Im Duell der beiden besten Rückrundenmannschaften fielen die Treffer vor dem Seitenwechsel aus dem Nichts. Dabei deuteten sie schon in der Anfangsphase Gefahr an: René Guder und Nick Proschwitz verpassten auf Meppener Seite. Der Schuss von Gäste-Stürmer Daniel-Kofi Kyereh wurde abgeblockt.

Abwehrfehler vor dem 0:1

Wehen Wiesbaden brauchte etwas Zeit, um besseren Zugriff zu bekommen. Dann führte der Gast auch schon. Ausgerechnet Kyereh, der den Emsländern durch die beiden Tore in der hessischen Landeshauptstadt noch in schlechter Erinnerung war, traf in der 12. Minute per Kopf nach einer Flanke von Niklas Schmidt von der rechten Seite. Eine kalte Dusche für den SV Meppen, der im Abwehrzentrum nicht auf der Höhe war. Niemand fühlte sich zuständig. Steffen Puttkammer und Torwart Erik Domaschke schienen sich jeweils auf den Mitspieler zu verlassen. „Ein langer Ball in die Box“, ärgerte sich Neidhart.





Ausgleich fein herausgespielt

Der Gast, der die Platzwahl gewonnen hatte, staffelte sich tiefer. Der SVM fand in der Offensive einfach keine Lücke. Knapp 20 Minuten kam er nicht gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Das Bollwerk der Gäste schien sicher zu stehen, aber mit einem feinen Spielzug im Mittelfeld schob Piossek den Ball Richtung Strafraum. Ausgerechnet René Guder hob das Leder über Torwart Markus Kolke. Der unerwartete Ausgleich gegen seinen Ex-Verein, für den er keinen einzigen Treffer erzielt hatte. „Ein überzeugendes Tor“, stellte Neidhart fest, in der Entstehung und im Abschluss. „Alles one Touch“, meinte Rehm, der sich ärgerte, weil die Führung nicht lange gehalten habe.

Piossek verpasst

Danach hatten die Emsländer Vorteile, kombinierten trotz einiger Fehlpässe gut. Aber Piossek vergab die nächste Möglichkeit. Da auch Moritz Kuhn den Ball kurz vor der Pause flach ans Außennetz schob, blieb es beim 1:1.

Szenenapplaus

Nach dem Wechsel erhielten die Meppener Szenenapplaus für einige gute Kombinationen in der gegnerischen Hälfte, die die in den letzten Wochen durch Punkte gewonnene Sicherheit offenbarten. Sie hatten ihn verdient. Von Wehen Wiesbadens torgefährlicher Offensive war wenig zu sehen. „Wir haben wenig zugelassen“, urteilte Neidhart. Domaschke musste sich nur zweimal strecken. Nicht schlecht, gegen den stärksten Sturm der Liga.





Möglichkeiten in der Schlussphase

Auch wenn beide Mannschaften nicht mehr alles riskierten, verfügte der SVM in den letzten Minuten über die besseren Möglichkeiten. Die eingewechselten Marius Kleinsorge und Max Kremer wurden im letzten Moment im Strafraum gestoppt. Die starke Hereingabe von Kleinsorge fand keinen Abnehmer. „Vielleicht fehlte die letzte Überzeugung“, meinte Neidhart. Aber jetzt weiß seine Mannschaft, dass sie auch gegen Spitzenteams mithalten kann. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Denn einige Punkte brauchen die Meppener noch im Kampf um den Klassenerhalt, bei dem sie ihre Karten in den letzten Wochen nicht unerheblich verbessert haben.

SVM-Start-Elf unverändert

Neidhart musste seine Mannschaft gegen Wehen Wiesbaden nicht verändern. Alle Akteure, die in Rostock beim dritten Auswärtssieg dabei waren, standen wieder auf dem Platz. Marius Kleinsorge nach überstandener Verletzung und Deniz Undav nach abgesessener Gelbsperre nahmen zunächst auf der Bank Platz.



Umstellung nach vier Spielen

Rehm änderte seine Formation nach der unerwarteten 0:2-Heimniederlage gegen Würzburg nur auf einer einzigen Position. Die Hessen, davor fünfmal in Folge gewonnen hatten, stellten erstmals nach vier Partien wieder um. Für Florian Hansch, der auf die Bank musste, kam Jules Schwadorf in die Startformation.