Wieder fit: Ausgerechnet vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club SV Wehen Wiesbaden hat sich Marius Kleinsorge beim SV Meppen wieder zurückgemeldet. Foto: Scholz

Meppen. Duell der beiden besten Rückrundenmannschaften am Samstag ab 14 Uhr in der Hänsch-Arena: Der SV Meppen, in der Hinserie noch ein Abstiegskandidat, erwartet den Tabellendritten SV Wehen Wiesbaden.