Meppen. Acht Punkte beträgt der Vorsprung des SV Meppen vor dem ersten Abstiegsplatz. Dabei lag der Drittligist vor nur zehn Spieltagen noch fünf Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsrang. Warum ist die beste Rückrundenmannschaft zurzeit so erfolgreich?

In den vergangenen zehn Spielen sammelte der SVM 22 Punkte, in den 15 Partien davor waren gerade zwölf. Der Schnitt pro Spiel hat sich von 0,8 auf 2,2 fast verdreifacht! Zuletzt gab es vier Siege in Folge. Deutlich wird die Steigerung auch an der Tordifferenz von 18:27 bis Mitte November auf 18:7 danach. Drei von vier Auswärtsspielen wurden zuletzt gewonnen, und fünf von sechs Heimspielen. Dabei beklagt der SVM wieder einige verletzte und gesperrte Spieler.



Abwehr stabiler: Die Defensive ist deutlich sicherer geworden. Steffen Puttkammer „weiß genau, was er macht“, sagt Trainer Christian Neidhart. Das gilt auch für den Spielaufbau des 30-Jährigen, neben dem der acht Jahre jüngere zweikampfstarke Marco Komenda das nötige Tempo mitbringt. Er hat sich zu einer echten Stammkraft gemausert. Auf der rechten Seite hat Markus Ballmert, der lange verletzt fehlte, für Stabilität gesorgt. Links agiert der quirlige Hassan Amin. Auf den defensiven Außenbahnen gibt es dennoch Luft nach oben.



Balance auf der Sechser-Position: Spätsommer-Zugang Julian von Haacke hat nach einer Denkpause die Zweikämpfe entschlossener angenommen. „Wir haben uns mal zusammengesetzt“, sagt Neidhart. Jetzt passen die Werte des technisch starken ehemaligen Bremers und auch die Abstimmung zum bewährten Thilo Leugers.

Effektiver im Abschluss: Chancen hat sich der SVM auch in der ersten Saisonhälfte reichlich erarbeitet. Scout Jens Robben erkannte gute Werte für die Liga, aber die Effektivität fehlte lange. Das hat sich geändert. Durch Torjäger Nick Proschwitz, den effektivsten Stürmer der Liga, der sich in jedem Spiel Chancen erarbeitet. Mit ihm ist der junge Deniz Undav gewachsen. Zusätzliche Qualität haben die Winter-Zugänge René Guder und Marcus Piossek gebracht. Sie haben sofort geholfen, selbst getroffen und Tore vorbereitet. In einer Phase, in der Luka Tankulic und Maris Kleinsorge verletzt waren. Die Qualität im Kader ist breiter geworden.



Standards verbessert: Zu Beginn der Saison verschoss der SVM zwei Elfer. 18 ruhende Bälle hatte er gegen Kaiserslautern: Ergebnis 0:1. Im Training wird wöchentlich an der Verbesserung gearbeitet. Die ist erkennbar: Die Gefahr ist größer geworden. Zehn Treffer resultieren daraus, sechs davon in den vergangenen zehn Spielen. Ecken und Freistöße treten meist Amin und von Haacke.

Die Ruhe des Vereins: Als es sportlich nicht lief, bewahrte der SVM die Ruhe. Daraus ist er gestärkt hervorgegangen, Neidhart hat in dieser Zeit „viel gelernt“. Nie hat der Club den Trainer oder der Trainer einen Spieler öffentlich „rund gemacht“.



Anzeige Anzeige

Der SV Meppen, an 14 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz, hat sich das Matchglück wieder erarbeitet. Ohne den erhöhten Abstiegs-Druck läuft es runder. Beibehalten hat der Kader den Willen, auf Sieg zu spielen. Was an den ersten 16 Spieltagen oft nicht gelang, klappt jetzt seit Wochen.