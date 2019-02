Meppen. Nick Proschwitz vom SV Meppen ist am Montagmorgen erfolgreich operiert worden. Der Jochbogenbruch des Torjägers wurde fixiert. Ein Ausfall zeichnet sich derzeit nicht ab.

"Die OP ist soweit gut verlaufen", berichtet Trainer Christian Neidhart. Es sei ein kurzer und schneller Eingriff gewesen, ergänzt der Fußballlehrer.

Zwei Tage Pause wurden dem 32-Jährigen verordnet. Eventuell wird Proschwitz nach Angaben seines Trainers am Donnerstag eine lockere Einheit mitmachen, um den Kreislauf anzuregen. "Und am Freitag das Abschlusstraining. Es sieht jetzt nicht danach aus, dass er ausfallen würde", zeigt sich Neidhart zuversichtlich, dass Proschwitz am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr) zum Einsatz kommen kann.

Proschwitz hatte sich am Samstag beim 2:0-Sieg in Rostock verletzt. Nach einem Luftduell im Mittelfeld mit Tanju Öztürk kurz nach dem 1:0-Führungstor von Marco Komenda blieb er am Boden liegen. Benommen stand der Stürmer in der 55. Minute auf, nachdem er den Ellbogen ins Gesicht bekommen hatte, und wurde auf und neben dem Feld von Keese-Röhrs in Augenschein genommen. Am Sonntag folgte eine genauere Untersuchung.