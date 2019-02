Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen hat die Fühler nach Innenverteidiger Yannick Osée ausgestreckt. Laut Medienbericht sind sich die Emsländer mit dem 21-Jährigen vom Südwest-Regionalligisten FK Pirmasens einig. Der SVM hält sich bedeckt.

Die Rheinpfalz berichtete am späten Sonntagabend, dass sich Meppen mit Osée einig sei. Die Zeitung beruft sich dabei auf den sportliche Leiter des FK Pirmasens, Attila Baum. Der Spieler, der 2015 vom 1. FC Kaiserslautern kam, müsse nur noch abwarten, ob ihn die Polizei für ein Profifußball-Engagement freistellt. Osée stehe kurz vor dem Ende seiner Polizeikommissar-Ausbildung. Sollte sich der Wechsel zerschlagen, sei „der FKP erster Ansprechpartner“.

SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann bestätigte am Montagnachmittag den Kontakt. Es sei aber noch nichts fix, sagt er.

Der 1,93 Meter große Osée absolvierte in dieser Saison bislang 22 Pflichtspiele für Pirmasens – 19 in der Regionalliga (ein Tor), eins in der Verbandsliga Südwest und zwei im Verbandspokal (ein Tor). Am vergangenen Samstag bei der 0:4-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim II kam er nicht zum Einsatz, weil er zuvor gegen den SC Freiburg Gelb-Rot gesehen hatte. Aufsteiger Pirmasens liegt aktuell auf dem 11. Platz.

Osée steht bei derselben Spieleragentur unter Vertrag wie die Meppener Hassan Amin und Marco Komenda.