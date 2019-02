Meppen. Der Torjäger des SV Meppen muss operiert werden: Nick Proschwitz hat sich beim 2:0-Sieg in Rostock einen Bruch im Gesicht zugezogen. Das ergab eine Untersuchung am Sonntag. Eventuell kann der Torjäger aber am nächsten Spieltag eingesetzt werden.

Trainer Christian Neidhart äußerte sich am Sonntagabend zu der Verletzung. "Ich kann bestätigen, dass es eine Fraktur ist. Der Knochen ist eingedrückt." Wie Mannschaftsarzt Dr. Thomas Keese-Röhrs auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um den Jochbogen, der vom Unterrand der Augenhöhle waagerecht zum Ohr hinzieht. Proschwitz soll am Montagmorgen von einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt operiert werden. Ihm wird an der gebrochenen Stelle eine Platte eingesetzt.

Dass Proschwitz ausfallen wird, ist noch nicht sicher. "Laut Aussagen der Ärzte ist es möglich, damit am Samstag zu spielen", sagt Meppens Trainer. Eine Maske wird Proschwitz voraussichtlich nicht bekommen, weil der Knochen nicht vorne, sondern an der Seite gebrochen ist. "Nick hatte schon mal Probleme mit der Maske, als das Jochbein gebrochen war. Und würde nicht unbedingt mit einer Maske spielen." Im Moment sehe es nicht schlecht aus, hofft Neidhart. Gleichzeitig bremst er die Erwartungen: "Aber trotzdem sollten wir die OP erst mal abwarten. Wie sie verläuft."

Ellbogentreffer von Öztürk

Was war passiert? Nach einem Luftduell im Mittelfeld mit Tanju Öztürk kurz nach dem 1:0-Führungstor von Marco Komenda blieb Proschwitz am Boden liegen. Benommen stand der Stürmer in der 55. Minute auf, nachdem er den Ellbogen ins Gesicht bekommen hatte, und wurde auf und neben dem Feld von Keese-Röhrs in Augenschein genommen. Zwar spielte Proschwitz nach einer Behandlungspause durch, aber die Sorgen blieben. Womöglich hat sich der 32-Jährige am Jochbein verletzt.









"Was mich derzeit nicht nervt, aber schon erschreckend ist, ist, dass wir einfach zu viele Verletzte haben", hatte Neidhart wenige Minuten nach dem Rostock-Spiel am Mikrofon von "Magenta Sport" gesagt. Nach Julian von Haacke (Außenbandriss) unter der Woche befürchtete er mit Nick Proschwitz den nächsten Ausfall. "Das wäre natürlich eine Hiobsbotschaft, die wir so nicht wegstecken können", so Neidhart.

Anzeige Anzeige

In Rostock feierte Meppen den vierten Sieg in Folge.