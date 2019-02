Sorgenvoll schauten sich (v.l.) Christian Neidhart, Dr. Thomas Keese-Röhrs und Co-Trainer Daniel Vehring Stürmer Nick Proschwitz nach dem Spiel an. Foto: Scholz

Meppen. Der SV Meppen bangt um seinen Torjäger: Nick Proschwitz verletzte sich am Samstag beim 2:0-Sieg in Rostock im Gesicht. Eine genaue Untersuchung am Sonntag soll Aufschluss über die Verletzung geben.