Rostock. Seine Frau Kimberly saß mit seiner Schwiegermutter Birgit Neidhart auf der Tribüne. Kurz vor dem Anpfiff der Partie in Rostock lief Max Kremer noch einmal rüber zu den Sitzplätzen, die sich gegenüber den Spielerbänken befinden und grüßte. Für den 29-Jährigen hat sich die Reise in die Vergangenheit gelohnt.

Wie im Vorjahr, als Meppen im Ostseestadion beim 2:1 der erste Drittligasieg überhaupt gelang, gewann Kremer mit seinem Team in Rostock. Damals stand er in der Anfangsformation. Diesmal kam er von der Bank. „Schmutziger Sieg, aber die Punkte nehmen wir trotzdem gerne mit“, fasste Kremer am Samstag das Geschehen zusammen.



Kremer beobachtet Fortschritte bei seinen Meppenern: „Ich finde schon, dass wir uns echt weiterentwickelt haben“, sagte er. Mittlerweile könne man auch solche Spiele gewinnen. „Ich hoffe, dass das zur Regel wird.“ Natürlich müsse man auch fußballerisch überzeugen, so Kremer. „Aber solange man die Punkte holt, um den Abstand nach unten zu wahren oder zu vergrößern, ist das schön.“

Man habe in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück gehabt, gab Kremer zu. "Eigentlich müssen wir in Rückstand geraten, weil Rostock das auch gut gemacht hat und wir gar nicht im Spiel waren." Das Führungstor habe seiner Mannschaft voll in die Karten spielt. "Dass Rostock Druck macht, ist klar. Aber ab dem Zeitpunkt haben wir unsere Chancen nach vorne gehabt. Und den zweiten Treffer nachgelegt."





Ob Hassan Amin den Freistoß zum 0:1 direkt verwandelte oder Marco Komenda dem Ball noch die entscheidende Berührung verpasste? "Laut eigener Aussage war Marco noch dran. Ich würde es ganz stark bezweifeln", lachte Kremer. "Aber ist im Endeffekt auch egal." Der Standard sei von Amin gut geschossen worden, konstatierte Kremer.

In der Jugend bei Hansa

Bis 2012 trug Kremer das Trikot von Hansa Rostock. Dort wurde er in der Jugend ausgebildet und spielte er für Rostock II, ehe er zum SV Wilhelmshaven wechselte. Ein Jahr später ging er nach Meppen. Kremers Eltern wohnen nach wie vor in Rostock. „Ich denke, dass ich nicht viel Überzeugungsarbeit leisten muss, dass ich hierbleiben kann“, hoffte er. Schließlich waren auch die beiden Töchter mit an die Ostsee gekommen.

Anzeige Anzeige

Es sei schön, wieder nach Rostock zurückzukommen und im Stadion aufzulaufen, gestand Kremer. „Man merkt, dass hier mal Bundesligafußball war – vor langer Zeit.“ Es sei natürlich schön, bei dieser Atmosphäre zu spielen. „Und es ist natürlich geil, dass du zurück kommst und einen Sieg holst.“