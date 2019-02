Rostock. „Ich habe lange darauf gewartet“, sagt Meppens Abwehrspieler Marco Komenda, der beim 2:0 in Rostock den Führungstreffer erzielt hat. Sein erstes Tor im 24. Punktspiel für die Emsländer.

Der 22-jährige Darmstädter war im Sommer von Borussia Mönchengladbach II zum SVM gekommen, obwohl ihm auch ein Angebot von Hansa Rostock vorgelegen haben soll. Über seinen Treffer freute er sich besonders. Dabei habe er nach dem stark getretenen Freistoß von Hassan Amin den Ball „nur noch ganz leicht berührt“, erklärt er im Interview.







Wie sehr haben Sie auf Ihr erstes Tor für den SV Meppen gewartet?

Ich habe lange drauf gewartet. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon drei bis vier Tore haben müssen, wenn ich an zwei, drei Spiele denke, in denen ich frei vor dem Tor war, aber den Ball nicht reingemacht habe. Ich bin wirklich froh, dass es endlich mal geklappt hat. Ich war heute nur leicht am Ball. Der Freistoß war von Hassan Amin stark getreten. Der Ball wäre vielleicht auch so hinten reingefallen. Aber gut. Ich habe den Ball ganz leicht berührt, vielleicht ein wenig über die Haare streichen lassen. Ganz minimal, aber das reicht bei einem Freistoß.





In der ersten Halbzeit war es ein Spiel mit dem Feuer. Meppen konnte sich kaum vom Rostocker Druck befreien…

Man muss sagen, dass die erste Halbzeit nicht gut war von uns. Wir hätten da auch schon 0:3 oder 0:4 zurückliegen können. Wir hatten auch zu viele zweite Bälle verloren, haben keinen richtigen Zugriff bekommen. Wir sind oft einen Schritt zu spät gekommen und waren auch vom Fußballerischen her einfach nicht entschlossen genug. Uns war klar, dass Rostock uns die ersten 20 oder 30 Minuten voll anlaufen wird. Das hat Hansa gut gemacht. Uns hat in der ersten Halbzeit einfach der Mut gefehlt. Aber im Moment ist das Glück auf unserer Seite. So kann es weitergehen. Es zählen nur die drei Punkte, und die haben wir. Alles andere ist mir gerade so etwas von egal. Deswegen bin ich einfach nur glücklich.





War es ein dreckiger Sieg?

Ja, genau. Aber das muss auch mal sein. Das sind einfach die besten Siege. Oder wenn man, wie gegen Uerdingen, ein Spiel nach einem Rückstand noch dreht. Solche Siege braucht man mal. In der ganzen Hinrunde hatten wir sie nicht. Das war ein harter Arbeitssieg in Rostock. .Jetzt haben wir unseren Vorsprung vor den Abstiegsplätzen noch ein bisschen weiter ausgebaut.





In der zweiten Halbzeit war die Mannschaft gleich auf Betriebstemperatur. Was hat der Trainer in der Pause gesagt?

Es war kein Einlauf. Die Null stand ja noch zur Pause, auch wenn wir nicht genau wussten, warum. Der Trainer hat gesagt, dass wir mutiger sein müssen so wie in den vorherigen Spielen. Wir sollten das spielen, was wir können. Das 1:0 ist dann fast aus dem Nichts heraus gefallen. Aber das war wichtig, Wir haben gewonnen, drei Punkte geholt, Ende.