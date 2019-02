Rostock. Nach schwacher erster Halbzeit noch verdient gewonnen – so lautete das Fazit der Meppener Spieler nach dem 2:0-Sieg in Rostock. Hier die Stimmen zum Erfolg.

Markus Ballmert (Rechtsverteidiger des SV Meppen): Es war nicht unbedingt ein schöner Sieg. Aber das ist am Ende auch egal. Wir haben auch Spiele gehabt, wo wir schön gespielt und nichts mitgenommen haben. Heute haben wir 2:0 gewonnen und nehmen drei Punkte mit. Auch wenn die erste Halbzeit ganz sicher nicht unsere beste Halbzeit gewesen ist. Aber uns das ist uns egal. Es sind drei Punkte, die uns wieder weiterbringen, und von daher sind wir damit zufrieden.











Oliver Hüsing (Kapitän und Innenverteidiger des FC Hansa Rostock): Ich denke, wir waren über 90 Minuten überlegen – nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern auch in der zweiten. Ich weiß nicht, wie viele hochprozentige Chancen wir haben. Die müssen wir natürlich auch machen. Wir passen einmal bei einem Standard nicht auf, der einfach durchrutscht. Dann liegst du 1:0 zurück. Dann noch ein Sonntagsschuss. Ich glaube, sonst hatten sie keine Chancen. Wir müssen uns heute an die eigene Nase fassen, dass wir vorher nicht schon 3:0 oder 4:0 führen.









Martin Wagner (Kapitän des SV Meppen, der anstelle des verletzten Julian von Haacke neben Thilo Leugers auf der Doppelsechs spielte): In der ersten Halbzeit kann man klar sagen, dass die Rostocker richtig stark gespielt haben. Wir haben alles vermissen lassen. Wenn man gewinnen und ein gutes Spiel bestreiten will, dann hat alles gefehlt. Da können wir eigentlich noch froh sein, dass es 0:0 gestanden hat. Aber das Glück haben wir halt im Moment. Wir hätten auf jeden Fall hinten liegen können oder müssen. In der Halbzeitpause haben wir gesagt, dass das einzig Positive ist, dass es noch 0:0 steht. Und wir das jetzt mitnehmen wollen und wir unsere Chancen auf jeden Fall kriegen und ein bisschen mutiger und mit ein bisschen mehr Spaß spielen sollen. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gestanden. Klar, man kann nicht immer alles verhindern. Aber wir haben unsere Kontermöglichkeiten nicht ausgenutzt. Wie es oft so ist, haben wir durch ein Standard ein Tor gemacht. Das ist uns in den letzten Wochen auch immer so gewesen. Da haben wir uns auch stark verbessert. Am Ende hatten wir noch ein paar Möglichkeiten, wo das 3:0 und 4:0 hätte fallen können. Deshalb geht es dann aufgrund der zweiten Halbzeit, weil wir es dann einfach auch clever gespielt haben, so in Ordnung.









Max Kremer (Offensivspieler des SV Meppen mit Rostocker Vergangenheit): Ich würde unterschreiben, dass es ein schmutziger Sieg war. Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück gehabt, ganz klar. Eigentlich müssen wir in Rückstand geraten, weil Rostock das auch gut gemacht hat. Und wir gar nicht im Spiel waren. In der zweiten Halbzeit schießen wir auch direkt das 1:0, was uns voll in die Karten spielt. Dass Rostock Druck macht, ist klar. Aber ab dem Zeitpunkt haben wir unsere Chancen nach vorne gehabt. Und den zweiten Treffer nachgelegt. Schmutziger Sieg, aber die Punkte nehmen wir trotzdem gerne mit. Laut eigener Aussage war Marco (Komenda, Anmerkung der Redaktion) noch dran. Ich würde es ganz stark bezweifeln (lacht). Aber ist im Endeffekt auch egal. Der Standard war gut von Hassan (Amin) geschossen. Entweder war Marco dran oder nicht. Dann geht der Ball halt hinten rein. Ich finde schon, dass wir uns echt weiterentwickelt haben. Das zeigt halt auch deutlich, dass wir mittlerweile auch solche Spiele gewinnen können. Ich hoffe, dass das zur Regel wird. Dass wir die Spiele so gewinnen. Natürlich muss man auch fußballerisch überzeugen. Aber solange man die Punkte holt, um den Abstand nach unten zu wahren oder zu vergrößern, ist das schön.

Thilo Leugers (Mittelfeldspieler des SV Meppen und Torschütze zum 0:2): Torwartfehler bei meinem Tor – nein, nur Spaß. Ich nehme den Ball mit der Brust an und versuch’s einfach mal. Und er fällt glücklich rein. Bei zehn Versuchen geht er vielleicht einmal rein, wenn ich Glück hab‘. Zur Halbzeit müssen wir froh sein, dass wir nicht 3:0 oder 4:0 zurückliegen. Die Spielanteile waren doch eher bei Rostock. Aber auf der anderen Seite: Was hatten sie für hundertprozentige Chancen? Klar, viel Getümmel im Sechszehner, viele Schüsse und Aktionen in unserem Sechszehner – aber an Chancen haben wir im Endeffekt die größeren. Weil Proschi (Nick Proschwitz) noch zweimal alleine aufs Tor zuläuft. Die macht er sonst eigentlich im Schlaf. Ich glaube, dass es schon glücklich ist.